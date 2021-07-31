أخبار عاجلة

«يحتوي على أكثر من 54 ألف علبة دواء مهربة».. ضبط مخزن غير مرخص بالغربية -
رفع 46 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع -
تداول 3500 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة والتجميل ببنها وقليوب -
سحب (3168) رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة -
ضبط 71 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر بعد ثبوت إصابتهم بكورونا في مكة المكرّمة -
"الجبير" يُجري اتصالًا هاتفيًّا بوزير خارجية بنجلاديش ويبحث معه العلاقات الثنائية -
خطوات بسيطة لخفض ضغط الدم دون الحاجة للأدوية.. تعرّف عليها -
قلق متزايد في الغرب بعد نجاح طالبان.. هل تعود القاعدة مجدّداً؟ -
صدور التوجيه السامي على آليات العودة للدراسة .."حضورية" لـ 12 عام فأكثر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«الجزايرلي»: 500 مليار جنيه حجم استثمارات قطاع الصناعات الغذائية

Print
«الجزايرلي»: 500 مليار جنيه حجم استثمارات قطاع الصناعات الغذائية «الجزايرلي»: 500 مليار جنيه حجم استثمارات قطاع الصناعات الغذائية

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلى، ندوة تعريفية لخدماتها وانشطتها المتعددة وذلك في اطار مبادرة مجلس الإدارة والتي تهدف إلى تعزيز التواصل الفعال مع الشركات الاعضاء والمنضمة حديثا للغرفة، لتعريفهم بخدمات الجهات والهيئات ذات الصلة بقطاع الصناعات الغذائية كالهيئة القومية لسلامة الغذاء، المجلس التصديري للصناعات الغذائية، المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، البنك الاهلي المصري، خدمة الشباك الواحد ووحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات المصرية.

حضر الندوة رئيس وأعضاء مجلس الادارة ورؤساء الشعب ونخبة من الأعضاء وممثلي الجهات والهيئات ذات الصلة بالقطاع.

واشاد مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، بالنتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والانجازات التي حققتها الدولة المصرية في ٧ سنوات الماضية على نمو القطاع الغذائي في .

وقال المهندس أشرف الجزايرلي إن قطاع الصناعات الغذائية في مصر شهد تطورا ملحوظا ونمو غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، مشيراً ان حجم استثمارات القطاع بلغ ٥٠٠ مليار جنيه، وارتفع عدد أعضاء الغرفة من ٤ آلاف إلى أكثر من ١٤ الف منشأة، وذلك بفضل الإصلاح الاقتصادي والتشريعي والمبادرات الرئاسية وبرامج التأهيل والدعم الفني والامتيازات التي تقدمها الغرفة للشركات ومنها تأهيل الشركات للتوافق مع معايير واشترطات سلامة الغذاء.

وإضاف الجزايرلي، أن قطاع الصناعات الغذائية من أكثر القطاعات التي واجهت تحدي جائحة كورونا وساهم بشكلٍ كبير في تجاوز مصر أزمة توقف سلاسل الإمداد العالمية، مشيداً بجهود في إدارة أزمة كورونا بنجاح والتعاون في استمرار عمل المصانع بطاقاتها الإنتاجية وقت الأزمة دون توقف وتوفير كافة المنتجات الغذائية بالاسواق المحلية دون أي تأثير سلبي في الأسعار أو المعروض، قائلا:«لم يحدث في مصر أي نقص في الغذاء خلال أزمة كورونا ولم يتوقف مصنع عن الإنتاج وذلك بعكس ما حدث مع الدول الأخرى والكبيرة منها خلال ٢٠٢٠».

وأشار إلى نمو حجم صادرات القطاع بنسبة ١٣٪ خلال النصف الأول من العام الحالى بإجمالي صادرات ٢ مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفقاً لتقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية، موضحا الاهمية الاقتصادية للقطاع حيث يسهم بنسبة ٢٤.٥٪ في الناتج المحلي الاجمالي ويعمل به أكثر من ٧ ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشاد رئيس الغرفة، بنتائج الشراكة بين الغرفة والهيئة القومية لسلامة الغذاء في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بالتوافق مع الإشترطات والمعايير الدولية، مشيراً أن وجود هيئة لسلامة الغذاء أحد ثمار الإصلاحات التي شهدتها مصر.

وذكر ان وفدا من الهيئة العامة لسلامة الغذاء والدواء بالمملكة العربية ، سوف يقوم بزيارة مصر لعدد من المصانع المسجلة بالقائمة البيضاء خلال شهر أغسطس المقبل، موضحا أن الشركات الغذائية المدرجة بالقائمة البيضاء والمؤهلة للتصدير في تزايد مستمر بعد توافقهم مع اشترطات سلامة الغذاء.

وطالب رئيس غرفة الصناعات، بالتركيز على جني ثمار الاصلاح التشريعي بتفعيل القوانين المختلفة المحفزة لنمو الاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى إعفاء السلع الرأسمالية من الضرائب والرسوم، وتوفير الدعم الكامل لهيئة سلامة الغذاء من ميزانيات والكوادر وافرع بالموانئ والمحافظات لتحقيق الانتشار والتواجد القوي لمنظومة سلامة الغذاء بجانب الوصول بحوافز وتيسيرات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون التراخيص الصناعية الجديد إلى اكبر عدد من المستفيدين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ شمال سيناء يدعو المواطنين من الاستفادة من مبادرة سكن لكل المصريين

محافظ شمال سيناء يدعو المواطنين من الاستفادة من مبادرة سكن لكل المصريين

تراجع مع بداية التداول .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021

تراجع مع بداية التداول .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021

مصرع شرطي صطدمته سيارة ملالكي اعلي الدائري

مصرع شرطي صطدمته سيارة ملالكي اعلي الدائري

كورونا.. البرازيل تسجّل 13957 إصابة جديدة و1556 في كوريا الجنوبية و101 حالة بمصر

كورونا.. البرازيل تسجّل 13957 إصابة جديدة و1556 في كوريا الجنوبية و101 حالة بمصر