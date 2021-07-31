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ماليزيون يطالبون باستقالة رئيس الوزراء بسبب تعامله مع جائحة كورونا

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ماليزيون يطالبون باستقالة رئيس الوزراء بسبب تعامله مع جائحة كورونا ماليزيون يطالبون باستقالة رئيس الوزراء بسبب تعامله مع جائحة كورونا

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تظاهر المئات من الشباب الماليزي في وسط العاصمة كوالالمبور، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء محي الدين ياسين بسبب تعامله مع جائحة المستجد «كوفيد 19».

وارتدى المتظاهرون الملابس السوداء وأقنعة الوجه وحملوا الأعلام السوداء واللافتات وهتفوا «قاتلوا! قاتلوا!» و«فليستقل محي الدين»، وحمل البعض جثثًا وهمية ملفوفة بقطعة قماش بيضاء لتجسيد العدد المتزايد لوفيات الفيروس.

ورفع المتظاهرون لافتة كبيرة كتب عليها « فشلت»وزادت الاحتجاجات من الضغط على محي الدين، بعد أن وجه ملك ماليزيا توبيخا لحكومته لتضليل البرلمان بشأن إجراءات الطوارئ.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى ما يقرب من 9000 حالة، وتم تطعيم ما يقرب من 20 % من السكان بشكل كامل، وفقا لما نقلت وكالة«أسوشيتد برس».

المصرى اليوم

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