الشرطة الفرنسية تسخدم الغاز المسيل للدموع ضد الإجراءات التقييدية لمنع تفشي كورونا

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استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع في مظاهرة ضد الإجراءات التقييدية لمنع تفشي وباء كورونا في وسط باريس.

وكانت قد خرجت عدة مظاهرات، اليوم السبت، احتجاجا على الإجراءات التقييدية لمنع تفشي وباء كورونا.

وبدأت التجمعات في محطة مترو «فيلا» واتجهت نحو ساحة الباستيل، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بعد أن بدأ الحشد في استفزاز ضباط إنفاذ القانون.

وهتف المتظاهرون (الحرية، ماكرون نحن لسنا بحاجة إلى شهادتك الصحية)، ثم قاموا إلقاء الزجاجات على الشرطة.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن سلسلة من الإجراءات التقييدية الجديدة لاحتواء انتشار«كوفيد 19».