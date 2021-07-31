ورشة عمل مشغولات ومعلقات بخيط المكرمية بمركز شباب ناصر بالزقازيق

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أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام الإدارة العامة للشباب أندية الفتاة والمرأة بالمديرية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الشرقية، بتنفيذ ورشة عمل مشغولات ومعلقات بخيط المكرمية بمشاركة عددٍ من الفتيات عضوات أندية الفتاه والمرأة بمركز شباب ناصر بالزقازيق، وذلك بهدف صقل مهاراتهن وإكسابهن خبرات جديدة.

يذكر أن أنشطة نوادي الفتاه والمرأة، تشمل إقامة دورات تدريبية وندوات توعية ثقافية وسياسية وصحية ودينية، وورش عمل في مختلف المجالات ،وتبادل خبرات وحضور مؤتمرات وتنظيم رحلات وبذلك بهدف إكساب الفتيات والمرأة مهارات الحرف اليدوية «الخياطة والتريكو والأشغال اليدوية»، وتدريبهن على مهارات الإصلاحات المنزلية البسيطة لإكتساب مهارات الحياة الأساسية.

من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،على ضرورة الإهتمام بالشباب بإعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية، وخاصه الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل، وتعلم حرفة يستطيعون من خلالها رفع مستوى معيشتهم.

أشاد المحافظ بالدور الفعال لنوادي الفتاه المرأة بالشرقية، لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية، والثقافية ،والصحية، وورش العمل المختلفة التي يتم فيها إكتساب الخبرات والمهارات وإستثمار أوقات الفراغ، وصولاً إلى الإستقلال المادي ورفع مستوى المعيشة، بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على إتخاذ القرار.