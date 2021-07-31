أخبار عاجلة

أمريكا.. توقيف صيدلي باع عشرات بطاقات التلقيح عبر الإنترنت -
"الصحة": من الممكن تحصين 70% من سكان المملكة بجرعتَي كورونا خلال 65 يوماً -
في مسارات التحضيرية.. جامعة حائل تعلن نتائج الفرز الثاني للمقبولين بها -
وزارة العدل: مركز المصالحة عقد 260 ألف جلسة عن بُعد -
"سندي" عميدًا للكلية التقنية في العاصمة المقدسة -
الأحد.. "صحة عسير" تطلق حملة الرش البؤري لـ79 قرية -
"مخاوف دلتا".. أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها في أسبوعين -
"سكني": 93 ألف أسرة استفادت من خيارَي "الجاهزة" و"تحت الإنشاء" -
رئاسة الحرمين: أكثر من 4 آلاف عامل وعاملة لتطهير الحرم 10 مرات يومياً -
لعودة آمنة للطلاب.. تعليم نجران يكمل استعداداته للعام الدراسي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

أورمان المنوفية: تنظيم معرض للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالمجان

Print
أورمان المنوفية: تنظيم معرض للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالمجان أورمان المنوفية: تنظيم معرض للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالمجان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، أنه تم تنظيم معرض للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالمجان، اليوم السبت، عن طريق إحدى الجمعيات الخيرية بقرية جريس التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، مشيرًا إلى أنه يتم التوزيع بالمجان على حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتي تم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

يضُم المعرض أجهزة منزلية معمرة «أنتريهات، صالونات، بوتاجازات، أسطوانات غاز، ثلاجات، غسالات أتوماتيك، سجاد، غرف نوم، مكاتب، مراتب، مفروشات )وغيرها من الأجهزة المعمرة.

وأضاف المحافظ أن القائمين على الجمعية قاموا بتوصيل خدمة مياه الشرب بإجمالى (59) عداد مياه بقرى دلهمو وساقية المنقدى وشما بمركز ومدينة أشمون وأبونشابة بالسادات، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والوحدة المحلية بهدف توفير خدمة المياه لتلك الأسر وتلبية احتياجاتهم مراعاة لحقوقهم.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية دعمه الكامل لكافة الجمعيات الخيرية لما يقدمونه من دور هام وحيوى في خدمة وتنمية المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية، فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سيد عبدالحفيظ: «بنعتذر اننا وافقنا على ضغط الجدول بالشكل ده»

سيد عبدالحفيظ: «بنعتذر اننا وافقنا على ضغط الجدول بالشكل ده»

سحب (3231) رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

سحب (3231) رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

رئيس مصلحة الجمارك: لجنة مشتركة لتسهيل إجراءات الانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات

رئيس مصلحة الجمارك: لجنة مشتركة لتسهيل إجراءات الانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات

بينهم محمد صلاح .. أفضل 5 لاعبين في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

بينهم محمد صلاح .. أفضل 5 لاعبين في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي