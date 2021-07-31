أورمان المنوفية: تنظيم معرض للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالمجان

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صرح اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، أنه تم تنظيم معرض للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالمجان، اليوم السبت، عن طريق إحدى الجمعيات الخيرية بقرية جريس التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، مشيرًا إلى أنه يتم التوزيع بالمجان على حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتي تم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

يضُم المعرض أجهزة منزلية معمرة «أنتريهات، صالونات، بوتاجازات، أسطوانات غاز، ثلاجات، غسالات أتوماتيك، سجاد، غرف نوم، مكاتب، مراتب، مفروشات )وغيرها من الأجهزة المعمرة.

وأضاف المحافظ أن القائمين على الجمعية قاموا بتوصيل خدمة مياه الشرب بإجمالى (59) عداد مياه بقرى دلهمو وساقية المنقدى وشما بمركز ومدينة أشمون وأبونشابة بالسادات، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والوحدة المحلية بهدف توفير خدمة المياه لتلك الأسر وتلبية احتياجاتهم مراعاة لحقوقهم.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية دعمه الكامل لكافة الجمعيات الخيرية لما يقدمونه من دور هام وحيوى في خدمة وتنمية المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية، فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.