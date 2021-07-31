في ختام امتحانات أدبي الثانوية الأزهرية: لا شكاوى (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم اليوم السبت طلاب القسم الأدبى امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بعد ماراثون طويل إنطلق في 19 يونيو الماضى، حيث أدى الطلاب امتحان مادة الأدب والنصوص .

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، منهم 63 ألفا و765 طلاب، 49 ألفا و708 طالبات، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبى 74 ألفا 754 طالبا وطالبة مقسمين 42 ألفا 730 طالبا، 32 ألفا و24 طالبة، كما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى 38 ألفا 719 طالبا وطالبة، مقسمين 21 ألفا و35 طالبا، و17 ألفا 784 طالبة.

وأدى طلاب القسم الأدبى بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم السبت، امتحان مادة الأدب والنصوص، ولم ترد أية شكاوى لقطاع المعاهد الأزهرية أو غرفة عمليات الأزهر من صعوبة مادة الأدب والنصوص، حيث أكد الطلاب أن أسئلة الامتحان جاءت من المنهج المقرر وفى مستوى الطالب المتوسط .

وتفقد الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لجانَ الامتحانات وذلك خلال أداء طلاب القسم الأدبى امتحان مادة الأدب والنصوص.

وأشاد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بما وجده من التزام وانضباط باللجان، وأهمية استمرار كل المشاركين في عملية الامتحانات في أداء مهامهم وواجباتهم وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو يسوده المودة واحترام قواعد الامتحانات وعدم الإخلال بها، كما تابع آليات نشر الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالشكاوى والاقتراحات؛ لتتاح للطلاب الفرصة الكاملة في تقديم شكاواهم واستفساراتهم من خلالها؛ للنظر فيها، والرد عليها من قبل مسؤولي غرفة العمليات بقطاع المعاهد.

وتابعت غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وتوفير أدوات التعقيم وتواجد الملاحظين، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

ويبلغ عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و(38719) طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، وتعد أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان محافظة الشرقية بواقع (61) لجنة وأكثرها كثافة أيضًا من حيث عدد الطلاب بواقع (16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتا بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية دون رصد شكاوى - صورة أرشيفية

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية دون رصد شكاوى - صورة أرشيفية