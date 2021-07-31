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أمانة جدة تنفّذ غدًا اشتراط التحصين وإبراز تطبيق "توكلنا"

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أمانة جدة تنفّذ غدًا اشتراط التحصين وإبراز تطبيق "توكلنا" أمانة جدة تنفّذ غدًا اشتراط التحصين وإبراز تطبيق "توكلنا"
بهدف الحفاظ على الصحة العامة وفقًا للاشتراطات

أمانة جدة تنفّذ غدًا اشتراط التحصين وإبراز تطبيق

تبدأ أمانة محافظة جدة، اعتبارًا من غد الأحد، تنفيذ اشتراط التحصين وإبراز تطبيق "توكلنا" كـ"محصن أو محصن جرعة أولى أو محصن متعافٍ".
يأتي ذلك للسماح بدخول مباني الأمانة والبلديات والمراكز التجارية والمولات ومحلات تجارة الجملة والتجزئة وأسواق النفع العام والمطاعم والمقاهي وكل الأنشطة التجارية، وفق آلية تنظيمية تتضمن تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة.
وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام، المتحدث الرسمي، محمد البقمي، أن ذلك وفقًا لما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة المستجد، وبغرض الحفاظ على الصحة العامة باشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة ابتداءً من يوم الأحد 22 ذو الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021.
وقال: تباشر الأمانة -ممثلة في البلديات الفرعية والمحافظات- في تنفيذ إلزامية التحصين لدخول المراكز التجارية والمولات ومحلات تجارة الجملة والتجزئة وأسواق النفع العام والمطاعم والمقاهي ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.
ولفت إلى أن أمانة جدة اعتمدت آلية تنظيمية لدخول المباني والبلديات التابعة للموظفين والموظفات والمراجعين، بالتنسيق مع الإدارة العامة للموارد البشرية والإدارة العامة للأمن والسلامة، تتضمن نقاط فرز للمبنى الرئيسي والبلديات الفرعية، مع تطبيق مبادئ السلامة المهنية من خلال تعقيم المباني من الخارج والداخل، والمرونة في تقسيم ساعات دخول الموظفين؛ بحيث تم تحديد ثلاث فترات لكل مجموعة من الطوابق؛ لتحقيق التباعد الجسدي وتلافي الازدحام في الدخول والخروج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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