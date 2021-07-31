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«يحتوي على أكثر من 54 ألف علبة دواء مهربة».. ضبط مخزن غير مرخص بالغربية
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 11:11 صباحاً
رفع 46 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع
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الاثنين 16 أغسطس 2021 11:11 صباحاً
تداول 3500 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 11:11 صباحاً
محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة والتجميل ببنها وقليوب
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 11:11 صباحاً
سحب (3168) رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 11:11 صباحاً
ضبط 71 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر بعد ثبوت إصابتهم بكورونا في مكة المكرّمة
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الاثنين 16 أغسطس 2021 11:03 صباحاً
"الجبير" يُجري اتصالًا هاتفيًّا بوزير خارجية بنجلاديش ويبحث معه العلاقات الثنائية
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 11:03 صباحاً
خطوات بسيطة لخفض ضغط الدم دون الحاجة للأدوية.. تعرّف عليها
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 11:03 صباحاً
قلق متزايد في الغرب بعد نجاح طالبان.. هل تعود القاعدة مجدّداً؟
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 11:03 صباحاً
صدور التوجيه السامي على آليات العودة للدراسة .."حضورية" لـ 12 عام فأكثر
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 11:03 صباحاً
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من الغد.. صرف 2 كيلو أرز لأصحاب بطاقات التموين أكثر من 4 أفراد وكيلو للبطاقات الأقل.. اعرف التفاصيل
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فيديو اليوم السابع
السبت 31 يوليو 2021 04:39 مساءً
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