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محافظ المنيا: تفعيل منصة تقديم الخدمات الحكومية بجودة عالية

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محافظ المنيا: تفعيل منصة تقديم الخدمات الحكومية بجودة عالية محافظ المنيا: تفعيل منصة تقديم الخدمات الحكومية بجودة عالية

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أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة التحول الرقمي، في ظل تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، للعمل على تطبيق معايير تكنولوجيا المعلومات الإلكترونية، والعمل على تفعيل منصة تقديم الخدمات الحكومية بجودة عالية للمواطنين وفقًا لرؤية 2030.

وفى هذا الإطار، كلف المحافظ نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة سير العمل بإدارة التحول الرقمي بالديوان العام، حيث رافقه الدكتور كريم شاهين، مسؤول متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، للتعرف على طبيعة عمل الإدارة ودورها في متابعة معدلات التنفيذ لأعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال بوابة حياة كريمة، التي تتضمن جزءًا خاصًا بالمسؤول لمتابعة جميع المشروعات.

المصرى اليوم

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