الجيزة: رفع ٨٠٣٠ طن مخلفات من 3 أحياء اليوم

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رفعت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة اليوم برفع ٨٠٣٠ طن مخلفات، من 3 أحياء هي الطالبية، الدقي، الهرم، حيث قـامــت أجهــزة الهيئــة بتجريد وتنظيف بلدورات الأرصفة، شملت شارع محمد أنور السادات، شارع المحولات، شارع العروبة بنطاق حي الطالبية، وشارع السودان، وزارة الزراعة، نادي الصيد بنطاق حي الدقي.

بالإضافة أيضًا إلى فرق الحدائق، شملت ري النخيل بالجزيرة الوسطى بشارع محمد أنور السادات بنطاق حي الطالبية، زراعة النخيل بالجزيرة الوسطى بترعة المريوطية بنطاق حي الهرم.