أخبار عاجلة

«يحتوي على أكثر من 54 ألف علبة دواء مهربة».. ضبط مخزن غير مرخص بالغربية -
رفع 46 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع -
تداول 3500 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة والتجميل ببنها وقليوب -
سحب (3168) رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة -
ضبط 71 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر بعد ثبوت إصابتهم بكورونا في مكة المكرّمة -
"الجبير" يُجري اتصالًا هاتفيًّا بوزير خارجية بنجلاديش ويبحث معه العلاقات الثنائية -
خطوات بسيطة لخفض ضغط الدم دون الحاجة للأدوية.. تعرّف عليها -
قلق متزايد في الغرب بعد نجاح طالبان.. هل تعود القاعدة مجدّداً؟ -
صدور التوجيه السامي على آليات العودة للدراسة .."حضورية" لـ 12 عام فأكثر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الجيزة: رفع ٨٠٣٠ طن مخلفات من 3 أحياء اليوم

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة اليوم برفع ٨٠٣٠ طن مخلفات، من 3 أحياء هي الطالبية، الدقي، الهرم، حيث قـامــت أجهــزة الهيئــة بتجريد وتنظيف بلدورات الأرصفة، شملت شارع محمد أنور السادات، شارع المحولات، شارع العروبة بنطاق حي الطالبية، وشارع السودان، وزارة الزراعة، نادي الصيد بنطاق حي الدقي.

بالإضافة أيضًا إلى فرق الحدائق، شملت ري النخيل بالجزيرة الوسطى بشارع محمد أنور السادات بنطاق حي الطالبية، زراعة النخيل بالجزيرة الوسطى بترعة المريوطية بنطاق حي الهرم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الداخلية» : إنقاذ شخصين تعطل بهما مصعد بالفيوم

«الداخلية» : إنقاذ شخصين تعطل بهما مصعد بالفيوم

«يحتوي على أكثر من 54 ألف علبة دواء مهربة».. ضبط مخزن غير مرخص بالغربية

«يحتوي على أكثر من 54 ألف علبة دواء مهربة».. ضبط مخزن غير مرخص بالغربية

رفع 46 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

رفع 46 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

تداول 3500 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تداول 3500 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر