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مصادرة ٣١ شيشية وتغريم أصحاب قاعات أفراح في حملات بالشرقية

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مصادرة ٣١ شيشية وتغريم أصحاب قاعات أفراح في حملات بالشرقية مصادرة ٣١ شيشية وتغريم أصحاب قاعات أفراح في حملات بالشرقية

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واصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالشرقية جهودها لضبط المتعديين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ،والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى، ومتابعة حركه الشوارع ورفع الإشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية، فضلا عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة كورونا حفاظاً على سلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق من إيقاف أعمال بناء مخالف بالتعدي على الأرض الزراعية، ببناء مقابر مخالفة بقرية كوم الأشراف التابعة للوحدة المحلية بأم الزين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وفي سياق متصل، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز الزقازيق حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا وأسفرت الحملة عن التحفظ على ٣١ شيشة من مقهيين مخالفين بنطاق المركز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، فضلاً عن متابعة قاعات الأفراح وتم تغريم ٢٠٠٠ جنيه لقاعتي أفراح مخالفتين بالإضافة لرفع الإشغالات بمناطق المرور والتحفظ على ٢٥ قطعة إشغال تتمثل في كراسي وترابيزات لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق حملة لإزالة الملصقات والإعلانات والتندات والمظلات المخالفة وغير المرخصة، بشوارع البوسطة وولد النبي، والمكتبات والمنتزه ونعيم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد بالتصدي لحالة بناء مخالف بناحية قرية أبومسلم التابعة للوحدة المحلية ببحطيط عبارة عن شدة خشبية للدور الأرضي وتم التصدي لها قبل البدء في الأعمال الخرسانية، وتطبيق القانون على المخالفين، كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بأنشاص الرمل، بإزالة شدة خشبية بناحية أنشاص الرمل على مساحة ٨٠ مترا، وتمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

من جانبه وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، باستمرار الحملات اليومية لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

المصرى اليوم

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