أخبار عاجلة

سيد عبدالحفيظ: «بنعتذر اننا وافقنا على ضغط الجدول بالشكل ده» -
سحب (3231) رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة -
رئيس مصلحة الجمارك: لجنة مشتركة لتسهيل إجراءات الانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات -
بينهم محمد صلاح .. أفضل 5 لاعبين في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي -
تداول 3800 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
محافظ قنا يعقد اجتماعًا للاستماع لشكاوى المزارعين من عدم صرف المخصصات السمادية -
رسالة ماجستير تبحث «عملية اندماج المهاجرين المسلمين في إيطاليا -
رحلة في مائة عام..فيلم عن الأردن في «الأعلى للثقافة» اليوم -
نصائح ذهبية لاستغلال أموالك في مشروعات رابحة (فيديو) -
أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 18 - 8 - 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا عاجلًا لمتابعة ملف النظافة

Print
محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا عاجلًا لمتابعة ملف النظافة محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا عاجلًا لمتابعة ملف النظافة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تطوير آليات العمل وتوفير كافة العناصر اللازمة لرفع كفاءة منظومة النظافة من معدات وعمالة والتعاقد مع شركات للجمع السكني وذلك بهدف الوصول إلى مستوى النظافة المأمول من المواطنين.

جاءت تصريحات محافظ الجيزة، خلال اجتماع عاجل عقدة مع رؤساء الأحياء لمتابعة ملف النظافة والوقوف على أداء شركات الجمع السكني العاملة بالمنظومة لما لذلك من أهمية تمس الحياه اليومية للمواطنين.

وأبدى عدم رضاه عن مستوى النظافة والحالة العامة للشوارع خاصة متفرعات الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية، مؤكدا انه لن يقبل باستمرار الوضع بصورته الحالية دون تحقيق طفرة ملموسة، مشيرا إلى إجراء تقييم دوري لأداء رؤساء الأحياء والمراكز فيما يخص ملف النظافة.

وأضاف أنه تم ضخ حوالي ٢ مليار جنيه خلال الفترة الماضية لتطوير المحاور المروية الرئيسية والحيوية وخلق محاور جديدة بالإضافة إلى دعم ملف النظافة باحتياجاته من العمال والمعدات والتعاقد مع عدد ٣٠ شركة للجمع السكني لتحقيق خطوات متقدمة في ذلك الملف الحيوي.

وكلف خلال الاجتماع معاونيه نائب المحافظ للمراكز والمدن ولشؤون خدمة المجتمع والسيد السكرتير العام والسيد رئيس مدينة الجيزة بوضع خطة زمنية تتضمن المرور على الأحياء للوقوف على مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين على أرض الواقع بصفة يومية.

ووجه رؤساء الأحياء وهيئة النظافة بمتابعة أداء شركات الجمع السكني ميدانياً على مدار اليوم لتقييم أدائها لفسخ التعاقد مع غير الملتزمين بالشروط المحددة للعمل.

كما أكد على ضرورة الحفاظ على معدات النظافة وصيانتها بصفة دورية، والتنبيه على الشركات والسائقين، بتغطية سيارات النظافة المحملة بمخلفات القمامة.

موجها بضرورة تدعيم الشوارع الجانبية بالعمالة الكافية وصناديق القمامة للنهوض بمستوى النظافة بها وعدم إلقاء مخلفات القمامة بنهر الطريق.

كما شدد على تفعيل الدور الرقابي لإدارات الرصد والمتابعة داخل الأحياء وتدعيمها بعدد من الموظفين للقيام بالدور المنوط بها بالشكل الأمثل مع تواجد النوبتجيات بالفترات المسائية ولضمان عدم تأثر العمل مع توعية المواطنين بضرورة اتباع السلوكيات الصحيحة في إلقاء المخلفات لمساعدة أجهزة المحافظة في أداء عملها على الوجه الأمثل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سيد عبدالحفيظ: «بنعتذر اننا وافقنا على ضغط الجدول بالشكل ده»

سيد عبدالحفيظ: «بنعتذر اننا وافقنا على ضغط الجدول بالشكل ده»

سحب (3231) رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

سحب (3231) رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

رئيس مصلحة الجمارك: لجنة مشتركة لتسهيل إجراءات الانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات

رئيس مصلحة الجمارك: لجنة مشتركة لتسهيل إجراءات الانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات

بينهم محمد صلاح .. أفضل 5 لاعبين في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

بينهم محمد صلاح .. أفضل 5 لاعبين في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي