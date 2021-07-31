محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا عاجلًا لمتابعة ملف النظافة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تطوير آليات العمل وتوفير كافة العناصر اللازمة لرفع كفاءة منظومة النظافة من معدات وعمالة والتعاقد مع شركات للجمع السكني وذلك بهدف الوصول إلى مستوى النظافة المأمول من المواطنين.

جاءت تصريحات محافظ الجيزة، خلال اجتماع عاجل عقدة مع رؤساء الأحياء لمتابعة ملف النظافة والوقوف على أداء شركات الجمع السكني العاملة بالمنظومة لما لذلك من أهمية تمس الحياه اليومية للمواطنين.

وأبدى عدم رضاه عن مستوى النظافة والحالة العامة للشوارع خاصة متفرعات الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية، مؤكدا انه لن يقبل باستمرار الوضع بصورته الحالية دون تحقيق طفرة ملموسة، مشيرا إلى إجراء تقييم دوري لأداء رؤساء الأحياء والمراكز فيما يخص ملف النظافة.

وأضاف أنه تم ضخ حوالي ٢ مليار جنيه خلال الفترة الماضية لتطوير المحاور المروية الرئيسية والحيوية وخلق محاور جديدة بالإضافة إلى دعم ملف النظافة باحتياجاته من العمال والمعدات والتعاقد مع عدد ٣٠ شركة للجمع السكني لتحقيق خطوات متقدمة في ذلك الملف الحيوي.

وكلف خلال الاجتماع معاونيه نائب المحافظ للمراكز والمدن ولشؤون خدمة المجتمع والسيد السكرتير العام والسيد رئيس مدينة الجيزة بوضع خطة زمنية تتضمن المرور على الأحياء للوقوف على مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين على أرض الواقع بصفة يومية.

ووجه رؤساء الأحياء وهيئة النظافة بمتابعة أداء شركات الجمع السكني ميدانياً على مدار اليوم لتقييم أدائها لفسخ التعاقد مع غير الملتزمين بالشروط المحددة للعمل.

كما أكد على ضرورة الحفاظ على معدات النظافة وصيانتها بصفة دورية، والتنبيه على الشركات والسائقين، بتغطية سيارات النظافة المحملة بمخلفات القمامة.

موجها بضرورة تدعيم الشوارع الجانبية بالعمالة الكافية وصناديق القمامة للنهوض بمستوى النظافة بها وعدم إلقاء مخلفات القمامة بنهر الطريق.

كما شدد على تفعيل الدور الرقابي لإدارات الرصد والمتابعة داخل الأحياء وتدعيمها بعدد من الموظفين للقيام بالدور المنوط بها بالشكل الأمثل مع تواجد النوبتجيات بالفترات المسائية ولضمان عدم تأثر العمل مع توعية المواطنين بضرورة اتباع السلوكيات الصحيحة في إلقاء المخلفات لمساعدة أجهزة المحافظة في أداء عملها على الوجه الأمثل.