جامعة بني سويف: تخفيض مصروفات التمهيدي والماجستير والدبلومة بكلية الحاسبات بنسبة 50%

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، عن موافقة مجلس الجامعة بجلسته رقم ١٩٩ على تخفيض المصروفات الدراسية لمرحلة التمهيدى والماجستير والدبلومة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بنسبة 50%، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذا القرار يأتي لدعم الطلاب الباحثين في مختلف مراحل الدراسات العليا بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ومساعدتهم على استكمال الدراسات العليا، وأن الجامعة تفتح أبوابها لجميع الراغبين في استكمال دراساتهم البحثية بعد التخرج، وأنها لن تقف حجر عثرة أمامهم، بل بالعكس تعمل على إزالة أي معوقات أو صعوبات والقضاء عليها، خاصة مع الاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها الدولة في دعم الباحثين.