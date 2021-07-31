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بدون شروط أو ملابس بيضاء.. روبي تُحيي حفلها الثاني بالساحل الشمالي ()

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بدون شروط أو ملابس بيضاء.. روبي تُحيي حفلها الثاني بالساحل الشمالي (فيديو) بدون شروط أو ملابس بيضاء.. روبي تُحيي حفلها الثاني بالساحل الشمالي ()

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أحيت الفنانة روبي حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي، أمس الجمعة، وذلك وسط إقبال جماهيري على حفلها.

وكان الحفل هذه المرة دون شروط تحدد طبيعة الحضور من الجمهور للحفل على عكس حفلها الذي عُقد من أكثر من أسبوعين.

وأمتعت الفنانة الحضور بأغاني متنوعة بين ألبوماتها الأولى حتى الأخيرة والمنفردة مثل «أنت عارف ليه، طب ليه بيدارى كده، يالرموش، حتة تانية، قلبى بلاستيك».

وكانت شروط وضعتها الفنانة لحضور حفلها الغنائي السابق في الساحل الشمالي، والذي انطلق منذ أكثر من أسبوعين، تسبب في غضب وانتقادات من الجمهور.

حيث شملت الشروط ألا يقل عمر الحضور عن 25 عاما، وأن يقتصر على الأشخاص المرتبطين فقط مع ضرورة ارتداء ملابس بيضاء.

واشترطت الشركة المنظمة على عدم ارتداء الـ«هوت شورت» أو الملابس الرياضية، كما أعلنت السماح بارتداء التربون (غطاء رأس للسيدات).

وكان وضعها شرط دخول المرتديات لـ«التربون» زاد الوضع سوءا إذ وجدتها الكثيرات طريقة غير مباشرة لمنع دخول الفتيات والنساء المُحجبات.

وخرجت روبي للتوضيح عبر حسابها الشخصي على موقع «فيس بوك» قائلة: «مساء الخير.. في سوء فهم للموضوع، الشخص اللي كتب القواعد لم يقصد إن الدخول مسموح للتربونات فقط.. المقصود منها أن دخول المحجبات مش ممنوع، هو كتب تربون باعتباره حجابا باللغة الإنجليزية، زي ما كتب هوت شورت بالظبط، وتقدروا تتأكدوا بالتليفون إن الحجاب مش ممنوع».

وأضافت: «لا يمكن منع أي محجبة من الدخول.. ولو حصل حاجة زي دي أنا مش ممكن أوافق أغني وشكرًا».

وتستعد روبي لطرح أحدث أغانيها عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، في الـ2 من أغسطس، وتحمل الأغنية اسم «أمك وأبوك»، وهي كلمات مصطفى حسن وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل.

المصرى اليوم

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