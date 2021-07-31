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ضبط 71 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر بعد ثبوت إصابتهم بكورونا في مكة المكرّمة
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 11:03 صباحاً
"الجبير" يُجري اتصالًا هاتفيًّا بوزير خارجية بنجلاديش ويبحث معه العلاقات الثنائية
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 11:03 صباحاً
خطوات بسيطة لخفض ضغط الدم دون الحاجة للأدوية.. تعرّف عليها
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 11:03 صباحاً
قلق متزايد في الغرب بعد نجاح طالبان.. هل تعود القاعدة مجدّداً؟
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 11:03 صباحاً
صدور التوجيه السامي على آليات العودة للدراسة .."حضورية" لـ 12 عام فأكثر
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 11:03 صباحاً
محافظ شمال سيناء يدعو المواطنين من الاستفادة من مبادرة سكن لكل المصريين
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 10:58 صباحاً
بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 10:57 صباحاً
وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ تتابع تطعيمات المسافرين
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 10:57 صباحاً
بروتوكول تعاون بين 4 جهات لإتاحة أرصفة العاصمة لمتحدي الإعاقة
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 10:57 صباحاً
روسيا: استيلاء طالبان على السلطة يعكس فشل واشنطن.. ولن نتسرع في الاعتراف بالوضع
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 10:57 صباحاً
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تحميل شوقي غريب مسئولية خروج الفراعنة من الأولمبياد ..وهاني رمزي يعدد خطايا المنتخب أمام البرازيل
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فيديو اليوم السابع
السبت 31 يوليو 2021 04:23 مساءً
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