أخبار عاجلة

ضبط 71 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر بعد ثبوت إصابتهم بكورونا في مكة المكرّمة -
"الجبير" يُجري اتصالًا هاتفيًّا بوزير خارجية بنجلاديش ويبحث معه العلاقات الثنائية -
خطوات بسيطة لخفض ضغط الدم دون الحاجة للأدوية.. تعرّف عليها -
قلق متزايد في الغرب بعد نجاح طالبان.. هل تعود القاعدة مجدّداً؟ -
صدور التوجيه السامي على آليات العودة للدراسة .."حضورية" لـ 12 عام فأكثر -
محافظ شمال سيناء يدعو المواطنين من الاستفادة من مبادرة سكن لكل المصريين -
بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا -
وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ تتابع تطعيمات المسافرين -
بروتوكول تعاون بين 4 جهات لإتاحة أرصفة العاصمة لمتحدي الإعاقة -
روسيا: استيلاء طالبان على السلطة يعكس فشل واشنطن.. ولن نتسرع في الاعتراف بالوضع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. فيديو اليوم السابع

مهاجم جزائري واخر تونسي مرشحان للزمالك

Print
مواضيع متعلقة
الصحة للمواطنين: اللى يطلب منك مصاريف لتلقى لقاح كورونا بلغ عنه

الصحة للمواطنين: اللى يطلب منك مصاريف لتلقى لقاح كورونا بلغ عنه

هااام⭕ الأرصاد تحذر من الرطوبة وتعلن انخفاض طفيف في درجات الحرارة

هااام⭕ الأرصاد تحذر من الرطوبة وتعلن انخفاض طفيف في درجات الحرارة

شاهد موقع وفاة "عروسين" البحيرة وتفاصيل جديدة

شاهد موقع وفاة "عروسين" البحيرة وتفاصيل جديدة

أهل العروسين الغارقين بالبحيرة يحكون تفاصيل الحادث الأليم

أهل العروسين الغارقين بالبحيرة يحكون تفاصيل الحادث الأليم