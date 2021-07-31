أخبار عاجلة

ضبط 71 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر بعد ثبوت إصابتهم بكورونا في مكة المكرّمة -
"الجبير" يُجري اتصالًا هاتفيًّا بوزير خارجية بنجلاديش ويبحث معه العلاقات الثنائية -
خطوات بسيطة لخفض ضغط الدم دون الحاجة للأدوية.. تعرّف عليها -
قلق متزايد في الغرب بعد نجاح طالبان.. هل تعود القاعدة مجدّداً؟ -
صدور التوجيه السامي على آليات العودة للدراسة .."حضورية" لـ 12 عام فأكثر -
محافظ شمال سيناء يدعو المواطنين من الاستفادة من مبادرة سكن لكل المصريين -
بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا -
وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ تتابع تطعيمات المسافرين -
بروتوكول تعاون بين 4 جهات لإتاحة أرصفة العاصمة لمتحدي الإعاقة -
روسيا: استيلاء طالبان على السلطة يعكس فشل واشنطن.. ولن نتسرع في الاعتراف بالوضع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. RT Arabic (روسيا اليوم)

سيدي، هناك شيء ما على ذقنك.. بايدن يتلقى ورقة تنويه خلال اجتماع بالبيت الأبيض

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
فوضى عارمة بمطار كابل.. آلاف الأفغان يحاولون الفرار

فوضى عارمة بمطار كابل.. آلاف الأفغان يحاولون الفرار

هل يعترف الغرب بحكم طالبان في أفغانستان؟

هل يعترف الغرب بحكم طالبان في أفغانستان؟

طالبان تحكم.. ما سبب فشل واشنطن بأفغانستان؟

طالبان تحكم.. ما سبب فشل واشنطن بأفغانستان؟

لحظة إجلاء السفير الفرنسي وآخرين من العاصمة الأفغانية كابل

لحظة إجلاء السفير الفرنسي وآخرين من العاصمة الأفغانية كابل