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ضبط 71 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر بعد ثبوت إصابتهم بكورونا في مكة المكرّمة
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 11:03 صباحاً
"الجبير" يُجري اتصالًا هاتفيًّا بوزير خارجية بنجلاديش ويبحث معه العلاقات الثنائية
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الاثنين 16 أغسطس 2021 11:03 صباحاً
خطوات بسيطة لخفض ضغط الدم دون الحاجة للأدوية.. تعرّف عليها
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 11:03 صباحاً
قلق متزايد في الغرب بعد نجاح طالبان.. هل تعود القاعدة مجدّداً؟
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الاثنين 16 أغسطس 2021 11:03 صباحاً
صدور التوجيه السامي على آليات العودة للدراسة .."حضورية" لـ 12 عام فأكثر
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الاثنين 16 أغسطس 2021 11:03 صباحاً
محافظ شمال سيناء يدعو المواطنين من الاستفادة من مبادرة سكن لكل المصريين
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الاثنين 16 أغسطس 2021 10:58 صباحاً
بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا
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الاثنين 16 أغسطس 2021 10:57 صباحاً
وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ تتابع تطعيمات المسافرين
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الاثنين 16 أغسطس 2021 10:57 صباحاً
بروتوكول تعاون بين 4 جهات لإتاحة أرصفة العاصمة لمتحدي الإعاقة
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الاثنين 16 أغسطس 2021 10:57 صباحاً
روسيا: استيلاء طالبان على السلطة يعكس فشل واشنطن.. ولن نتسرع في الاعتراف بالوضع
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الاثنين 16 أغسطس 2021 10:57 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
سيدي، هناك شيء ما على ذقنك.. بايدن يتلقى ورقة تنويه خلال اجتماع بالبيت الأبيض
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 31 يوليو 2021 04:19 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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