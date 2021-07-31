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تُصدر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد الحادي والثلاثين من مجلة «مصر معاك»، نستعرض فيها إسهامات المصريين بالخارج في بناء الوطن، ودعم جهود التنمية في ربوع مصر، إذ نبرز جهود المصريين بالخارج في دعم المشروع القومي «حياة كريمة» لمساندة الفئات الأكثر احتياجًا.

كما تواصل المجلة عرض أبرز إنجازات الدولة المصرية؛ إذ تحمل صفحاتها تفاصيل قاعدة «3 يوليو» والتي تستهدف تأمين الحدود المصرية ومنع الهجرة غير الشرعية؛ حفاظًا على حياة شبابنا.

وفي صفحات المجلة تقرأون أيضا عن النسخة الرابعة من المبادرة الرئاسية «إحياء الجذور» للشباب المصري والقبرصي واليوناني، للتأكيد على عمق العلاقات التاريخية والاستفادة من القوى الناعمة المصرية للترويج السياحي ودعم الاستثمار.

كما تبرز المجلة إسهامات المصريين بالخارج في دعم جهود الوطن، وتخصيص شهر يوليو للاحتفاء بالحضارة المصرية في كندا، والحفاظ على الهوية المصرية ومستجدات مبادرة «اتكلم عربي».

المجلة متاحة باللغة العربية عبر الرابط التالي:

http://www.emigration.gov.eg/DefaultAr/DocumentsLibrary/magazine%20july%202021%20ar.pdf