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إقامة ١٥٦٢٧ مشروعا للشباب بتكلفة ٢.٤ مليار جنيه ضمن مبادرة «مشروعك» بالشرقية

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج «مشروعك»، وتوفير آليات جاذبة للشباب، والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج «مشروعك»، مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، مؤكدا على أهمية برنامج «مشروعك» في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأعلن محافظ الشرقية عن تنفيذ ١٥ ألف و٦٢٧ مشروع، ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، بتكلفة ٢مليار و٤١٩ مليون و٩١٢ ألف جنيه، لتوفر ٤٨ ألف و٥٦٣ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي مدير «مشروعك» بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع «تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع أرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا .... وغيرها».

وأضاف أن مركز ومدينة الزقازيق وحي أول وثان جاؤوا في المركز الأول، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها والتي وصلت إلى ٢٤٠٩ مشروع بقيمة ٢٧٤ مليون و٢٩٦ ألف و٤٠٠ جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي مشروعات ٧١٤ مشروع بقيمة ٢٧٧ مليون و٩٥٤ ألف و٢٥٠ جنيه، ثم يليه في المركز الثالث مركز بلبيس بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها، والتي وصلت إلى ١٩١٧ مشروع بقيمة ٢٦٤ مليون و٧٩٩ ألف جنيه.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية ،بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها، لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

المصرى اليوم

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