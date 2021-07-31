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غدًا .. «» تبدأ صرف 2 كيلو أرز لكل بطاقة عدد أفرادها 4 فأكثر

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غدًا .. «التموين» تبدأ صرف 2 كيلو أرز لكل بطاقة عدد أفرادها 4 فأكثر غدًا .. «» تبدأ صرف 2 كيلو أرز لكل بطاقة عدد أفرادها 4 فأكثر

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أصدرت وزارة والتجارة الداخلية قرارا برقم 24 لسنة 2021 بشأن القواعد الجديدة لصرف السلع التموينية على بطاقات التموين اعتبارا من غد الأحد، وهى صرف كيلو أرز للبطاقة التموينية التي عدد أفرادها أقل من 4 أفراد، وصرف 2 كيلو أرز على البطاقة التي يكون عدد أفرادها 4 أفراد فأكثر، وذلك بدلا من الاكتفاء بصرف كيلو واحد أرز لكل بطاقة بدون النظر عن عدد أفراد الأسرة المقيدة على البطاقة.

كما تضمن القرار صرف زجاجة زيت 800 مللى جرام أو 1 كيلو جرام وبحد أقصى 4 زجاجات زيت طعام على البطاقة و2 كيلو سكر لكل مواطن مقيد على بطاقة التموين من قيمة الدعم المخصص للمواطن، وهو 50 جنيها لكل فرد شهريا.

ووجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية بمد مخازن الشركات التابعة ومنافذ التوزيع بكافة السلع الغذائية ومنتجات الخضروات والفاكهة وبيعها للمواطنين بأسعار من أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، وكذلك طرح منتجات الخضروات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 20%، كما قامت الوزارة بمد فروع ومخازن الشركات التابعة بالسلع، وكذلك زيادة المعروض من المنتجات، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين.

المصرى اليوم

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