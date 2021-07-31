أخبار عاجلة

ضبط 71 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر بعد ثبوت إصابتهم بكورونا في مكة المكرّمة -
"الجبير" يُجري اتصالًا هاتفيًّا بوزير خارجية بنجلاديش ويبحث معه العلاقات الثنائية -
خطوات بسيطة لخفض ضغط الدم دون الحاجة للأدوية.. تعرّف عليها -
قلق متزايد في الغرب بعد نجاح طالبان.. هل تعود القاعدة مجدّداً؟ -
صدور التوجيه السامي على آليات العودة للدراسة .."حضورية" لـ 12 عام فأكثر -
محافظ شمال سيناء يدعو المواطنين من الاستفادة من مبادرة سكن لكل المصريين -
بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا -
وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ تتابع تطعيمات المسافرين -
بروتوكول تعاون بين 4 جهات لإتاحة أرصفة العاصمة لمتحدي الإعاقة -
روسيا: استيلاء طالبان على السلطة يعكس فشل واشنطن.. ولن نتسرع في الاعتراف بالوضع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

نازحة بسبب داعش تحصل على لقب ملكة جمال العراق 2021 ()

Print
نازحة بسبب داعش تحصل على لقب ملكة جمال العراق 2021 (فيديو) نازحة بسبب داعش تحصل على لقب ملكة جمال العراق 2021 ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استطاعت امرأة تدعى ماريا فرهاد سالم في الحصول على لقب ملكة جمال العراق لعام 2021.

وذلك خلال حفل أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان، بالتنافس مع 17 متسابقة.

و«فرهاد» تنتمي إلى أسرة مسيحية من سهل نينوى، لكنها نزحت مع عائلتها إلى كردستان العراق، عقب احتلال داعش لمدينتها الحمدانية في 2014.

يبلغ عُمر ماريا فرهاد من العُمر 20 عامًا ودرست علوم الحاسبات، فيما أعلنت سعادتها بحصولها على اللقب، قائلة: «سيكون لدي مستقبلاً ومشاريع كثيرة تفيد بلدي».

وحصلت على لقب الوصيفة الرابعة دانا جواز من محافظة كركوك، في حين حصلت على لقب الوصيفة الثالثة كلستان كارو من محافظة دهوك.

كما نالت لقب الوصيفة الثانية زينة يوسف من محافظة صلاح الدين، في الوقت الذي حصلت فيه سيما الجاف من محافظة ديالى على لقب الوصيفة الأولى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تداول فيديو من مطار كابول لـ«قتلى سقطوا في محاولة الهروب من حكم طالبان»

تداول فيديو من مطار كابول لـ«قتلى سقطوا في محاولة الهروب من حكم طالبان»

رصاص أمريكي بمطار كابل.. و"فيديو" يرصد فوضى الفزع والهروب

رصاص أمريكي بمطار كابل.. و"فيديو" يرصد فوضى الفزع والهروب

فيديو يُظهر السفير الفرنسي ومسؤولين يستقلون مروحية عسكرية إلى مطار كابول

فيديو يُظهر السفير الفرنسي ومسؤولين يستقلون مروحية عسكرية إلى مطار كابول

رصاص أمريكي بمطار كابل.. و"فيديو" يرصد فوضى الفزع والهروب

رصاص أمريكي بمطار كابل.. و"فيديو" يرصد فوضى الفزع والهروب