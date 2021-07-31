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استطاعت امرأة تدعى ماريا فرهاد سالم في الحصول على لقب ملكة جمال العراق لعام 2021.

وذلك خلال حفل أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان، بالتنافس مع 17 متسابقة.

و«فرهاد» تنتمي إلى أسرة مسيحية من سهل نينوى، لكنها نزحت مع عائلتها إلى كردستان العراق، عقب احتلال داعش لمدينتها الحمدانية في 2014.

يبلغ عُمر ماريا فرهاد من العُمر 20 عامًا ودرست علوم الحاسبات، فيما أعلنت سعادتها بحصولها على اللقب، قائلة: «سيكون لدي مستقبلاً ومشاريع كثيرة تفيد بلدي».

وحصلت على لقب الوصيفة الرابعة دانا جواز من محافظة كركوك، في حين حصلت على لقب الوصيفة الثالثة كلستان كارو من محافظة دهوك.

كما نالت لقب الوصيفة الثانية زينة يوسف من محافظة صلاح الدين، في الوقت الذي حصلت فيه سيما الجاف من محافظة ديالى على لقب الوصيفة الأولى.