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بعد الوداع الأولمبي.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الدوري الجديدة (صورة)

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بعد الوداع الأولمبي.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الدوري الجديدة (صورة) بعد الوداع الأولمبي.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الدوري الجديدة (صورة)

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بعد وداع الاولمبي لكرة القدم، لمنافسات بطولة طوكيو 2020، بعد الهزيمة امام منتخب البرازيل بهدف نظيف في دور ربع النهائي خلال المباراة التي اقيمت اليوم السبت.

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المواعيد الجديدة للجولات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز وبطولة كأس .

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق تأجيل المسابقات بسبب ارتباط المنتخب الأولمبي بالمشاركة في دورة الألعا الأولمبية طوكيو 2020.

وأعلن اتحاد الكرة استئناف بطولة الدوري يوم الأربعاء المقبل بمباراتي بيراميدز مع الإسماعيلي، والأهلي مع وادي دجلة، فيما ويلعب يوم السبت الموافق 7 أغسطس مع غزل المحلة.

ونشر اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري المتبقية، على أن ينتهي يوم 27 أغسطس.

وجاء كالتالي:

المصرى اليوم

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