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وفد «التنسيقية» يشارك وزارة الثقافة ندوة بعنوان «دور الكشافة في تعزيز الانتماء»

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وفد «التنسيقية» يشارك وزارة الثقافة ندوة بعنوان «دور الكشافة في تعزيز الانتماء» وفد «التنسيقية» يشارك وزارة الثقافة ندوة بعنوان «دور الكشافة في تعزيز الانتماء»

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شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ندوة نظمتها وزارة الثقافة بعنوان: «دور الكشافة المصرية في تدعيم ثقافة الانتماء لدى الشباب»، وذلك في القاعة الرئيسية بالمجلس الأعلى للثقافة، ظهر اليوم، لاستعراض أنشطة الكشافة ودورها في تنمية روح الانتماء والاعتماد على النفس.

وضم وفد التنسيقية أحمد البشبيشي، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالتنسيقية، ومحمد شلبي، وأحمد مجدي، ودينا سمير، ومؤمن ممدوح، أعضاء التنسيقية.

واستعرض القائد محمد عباس، الأمين العام للكشافة والمرشدات المصرية، دور الاتحاد المصري للكشافة والبعثات الكشفية التي يشارك بها الشباب، مثل الوفد المصري الذي شارك بـ٢٨٥ شابا وفتاة في المؤتمر الكشفي العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية، والمخيم العربي للكشافة والذي نظم في الأردن عام ٢٠١٩.

وأكد البشبيشي ضرورة زيادة التنسيق والتعاون مع اتحادات الكشافة لبحث كيفية زيادة دعم أجهزة الدولة للعمل الكشفي، وذلك من خلال تفعيل قانون التطوع وإدخال تعديلات عليه إذا لزم الأمر، كما اتفق مع قادة الكشافة على لقاءات أخرى لبحث كيفية استمرار التعاون بين التنسيقية والاتحاد العام.

المصرى اليوم

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