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بالصور.. العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لـ3.846 مستفيدًا خلال أسبوع

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تابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

بالصور.. العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لـ3.846 مستفيدًا خلال أسبوع

قدّمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، خدماتها العلاجية لـ3.846 مستفيدًا؛ وذلك خلال المدة من 8 إلى 14 يوليو 2021م.

وراجع عيادة الباطنية 1.782 فردًا، وقسم الطوارئ 652 مراجعًا، كما قدمت العيادة الوبائية خدماتها لـ365 مستفيدًا، وعيادة الأطفال 173 فردًا، وعيادة التغذية العلاجية 97 فردًا، وعيادة التحصين 19 شخصًا؛ فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية 303 مستفيدين، وقسم علاج الإصابات 196 شخصًا، والإحالة الطبية 10 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 249 فردًا.

كما أجري الفحص المخبري لـ3.096 مريضًا، وراجع الصيدلية 2.621 مراجعًا، وقسم الرعاية الصحية 1.396 شخصًا، وراجع قسم نقل الدم 17 حالة، وقسم التوليد 26 حالة؛ فيما استقبل قسم التنويم مريضين.

بالصور.. العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لـ3.846 مستفيدًا خلال أسبوع

بالصور.. العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لـ3.846 مستفيدًا خلال أسبوع

بالصور.. العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لـ3.846 مستفيدًا خلال أسبوع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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