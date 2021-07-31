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بعد سرقة الأسلاك.. حي الزيتون يعيد الإنارة للأعمدة بجوار سور المترو (صور)

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وجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بضرورة التنسيق المستمر مع الأحياء لإزالة أسباب شكاوى المواطنين، حيث تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة شكوى من الأهالي بعدم وجود إنارة في المنطقة الواقعة بسور المترو، بدءًا من شارع مصطفى باشا حتى شارع الكريم وأبراج سراي القبة بحي الزيتون.

وتم التواصل مع الأجهزة التنفيذية بحي الزيتون لفحص وإزالة الشكوى.

وقامت فرق العمل بالحي بالتوجه للعنوان محل الشكوى وتبين سرقة الأسلاك من أعمدة الكهرباء، وتم إصلاح التالف وإنارة الشوارع المذكورة.

المصرى اليوم

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