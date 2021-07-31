العراق: أمريكا ليست لديها رغبة في التصعيد مع إيران وترحب بإعادة العلاقات

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ترحيبها بأي مساع لإعادة العلاقات الطبيعية بينها وبين إيران وعدم التصعيد معها.

وقال مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي خلال لقاء مع السفير الأمريكي في بلاده، ماثيو تولر، إن الأخير أكد أن بلاده ترحب بأي جهد دبلوماسي يفضي إلى إعادة العلاقة طبيعية مع إيران.

وأوضح المسؤول العراقي أن واشنطن ليس لديها هناك رغبة في التصعيد مع إيران، خصوصا في العراق.

وكانت قد توترت العلاقات الأمريكية – الإيرانية أكثر فأكثر عقب إقدام واشنطن على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبومهدي المهندس في العاصمة العراقية بغداد.