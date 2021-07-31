شيماء سيف تنعى الفنانة انتصار الشراح: «كانت جميلة وحنونة»

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نعت الفنانة شيماء سيف، الممثلة الكويتية انتصار الشراح، لافتة إلى أنها كانت إنسانة تتمتع بصفة «الحنان».

وقالت «سيف» عبر صفحتها الشخصية بـ«إنستجرام»: «البقاء والدوام لله في وفاة الفنانة الجميلة انتصار الشراح».

وتابعت: «كانت جميلة وحنونة ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم كل ذويها ومحبيها الصبر والسلوان».

رحلت الفنانة، اليوم السبت، بعد رحلة طويلة من العطاء بالساحة الفنية الخليجية والعربية، كما اشتهرت بكونها واحدة من أبرز عمالقة الفن الكوميدي في الكويت.

ومن أهم أعمالها مسرحية «باي باي لندن» و«انتخبوا أم على» وبرنامج «فضائيات» وأوبريت «بعد العسل» وغيرها من الأعمال الفنية الكويتية والخليجية.

وعانت «الشراح» خلال الأشهر القليلة الماضية من أزمة صحية استدعت نقلها إلى أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، لاستكمال علاجها، ولكن تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير في الساعات الماضية، قبل أن تفارق الحياة.

وكانت الفنانة الكويتية مرت بصعوبات صحية على مدر العامين الأخيرين وأجرت عدة عمليات جراحية وكانت تحاول العلاج في الخارج إلا أنها لم توفق في المرة الأولى في الولايات المتحدة قبل أن يتم توفيق أوضاعها لتلقي العلاج في لندن.