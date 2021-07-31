رباع من أصل مصري يمنح قطر أول ميدالية ذهبية في تاريخ الأولمبياد

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فاز الرباع القطري فارس إبراهيم حسونة بذهبية وزن 96 كيلوجراما في رفع الأثقال وحقق رقما أولمبيا في المجموع بلغ 402 كيلوجرامات في أولمبياد طوكيو اليوم السبت.

وحصل الفنزويلي كيدومار باينيا سانشيز على الميدالية الفضية ونال الجورجي أنطون بليسنوي الميدالية البرونزية.

وتُعد ميدالية فارس حسونة، هي الثانية للعرب في منافسات طوكيو 2020، بعدما سبق وفاز التونسي أحمد الحفناوي بالميدالية الذهبية في السباحة.

فارس إبراهيم حسونة، هو لاعب رفع أثقال قطري من أصول مصرية، والده هو إبراهيم حسونة من أحد أهم رباعي رفع الأثقال المصريين، وهو مدرب نجله فارس، ولد فارس حسونة عام 1988 (23 عامًا)، حقق إبراهيم حسونة لاعب قطر لقب بطولة العالم في رفع الأثقال للشباب مرتين، كما حقق المركز الثالث في بطولة آسيا 2020 وزن 104.