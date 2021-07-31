الأوقاف توزع 4 طن لحوم صكوك أضاحي على الأسر الأكثر احتياجا بأسوان

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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أسوان بالمتابعة الميدانية لتوزيع 4 ألاف كيلو من لحوم صكوك الأضاحى والذى تشرف عليه وزارة الأوقاف ضمن جهودها لمساندة الفئات المستهدفة من البسطاء ومحدوى الدخل، وذلك بحضور الدكتور رمضان عبدالسميع وكيل وزارة الأوقاف بأسوان ومديرى الإدارات .

وأشاد محافظ أسوان بحرص وزارة الأوقاف بقيادة فضيلة الدكتور الوزير محمد مختار جمعة على الإستمرار في تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي لتوفير كميات من اللحوم للمواطنين الأكثر إحتياجاً بمختلف القرى والمناطق الشعبية، لافتاً إلى أن ذلك يتكامل مع الجهود التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتوفير حياة كريمة للبسطاء وخاصة في القرى المستهدفة لمبادرة تطوير الريف المصرى.