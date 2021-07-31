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أحمد حجازي: تأثرنا بالإجهاد أمام البرازيل .. وكنا نطمح في حصد ميدالية

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أحمد حجازي: تأثرنا بالإجهاد أمام البرازيل .. وكنا نطمح في حصد ميدالية أحمد حجازي: تأثرنا بالإجهاد أمام البرازيل .. وكنا نطمح في حصد ميدالية

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أبدى أحمد حجازي، مدافع الأولمبى، حزنه بعد خسارة المنتخب أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو 2020.

وكان المنتخب الاولمبي تعرض للخسارة أمام البرازيل بهدف نظيف، في دور الـ8 لأولمبياد طوكيو.

وقال أحمد حجازي، في تصريحات تليفزيونية: «العامل البدني أثر علينا أمام البرازيل، حاولنا تخطي عقبة راقصي السامبا، ولكن اللقاء كان في غاية الصعوبة، لعبنا 4 مباريات خلال 8 أيام، وهو ما أصاب اللاعبين بالإجهاد».

وأضاف: «تأثرنا بسبب الهزيمة، طموحنا كان الحصول على ميدالية، الجيل الحالي يتمتع بروح عالية، وسيكون نواة جيدة للمنتخب الأول»، مشيرا: «قررت منح رمضان صبحي شارة القيادة، بعدما بذل جهدًا كبيرًا على مدار 3 سنوات ونصف مع هذا المنتخب».

المصرى اليوم

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