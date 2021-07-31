أحمد حجازي: تأثرنا بالإجهاد أمام البرازيل .. وكنا نطمح في حصد ميدالية

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أبدى أحمد حجازي، مدافع المنتخب الأولمبى، حزنه بعد خسارة المنتخب أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو 2020.
وكان المنتخب الاولمبي تعرض للخسارة أمام البرازيل بهدف نظيف، في دور الـ8 لأولمبياد طوكيو.
وقال أحمد حجازي، في تصريحات تليفزيونية: «العامل البدني أثر علينا أمام البرازيل، حاولنا تخطي عقبة راقصي السامبا، ولكن اللقاء كان في غاية الصعوبة، لعبنا 4 مباريات خلال 8 أيام، وهو ما أصاب اللاعبين بالإجهاد».
وأضاف: «تأثرنا بسبب الهزيمة، طموحنا كان الحصول على ميدالية، الجيل الحالي يتمتع بروح عالية، وسيكون نواة جيدة للمنتخب الأول»، مشيرا: «قررت منح رمضان صبحي شارة القيادة، بعدما بذل جهدًا كبيرًا على مدار 3 سنوات ونصف مع هذا المنتخب».