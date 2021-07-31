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غرفة عمليات كفرالشيخ: لم نرصد أي شكوى من الامتحانات اليوم

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غرفة عمليات كفرالشيخ: لم نرصد أي شكوى من الامتحانات اليوم غرفة عمليات كفرالشيخ: لم نرصد أي شكوى من الامتحانات اليوم

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لم ترصد غرفة عمليات كفرالشيخ، وغرفة عمليات التربية والتعليم ،أي تجاوزات في أعمال امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، ب 86 لجنة موزعة على 12 إدارة تعليمية، خلال أداء طلاب الشعبة العلمية امتحان مادتي الأحياء والاستاتيكا ،كما لم ترصد أي حالات غش، وتابع اللواء جمال نور الدين، أعمال الامتحانات، موجهاً بتوفير سبل الراحة لإنجاح سير الامتحانات بهدوء ويسر على أبنائنا طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور.

كما تابعت غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان ومتابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها.

وأكد تامر وهدان، المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة ،لم يتم رصد أي شكاوى خاصة داخل اللجان ،مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة، تابعوا تجهيز اللجان قبل وبعد الامتحان، وتوافر أدوات التعقيم بكل لجنة وتجهيز الاستراحات الخاص برؤساء اللجان والملاحظين وتوفير سبل الراحة لهم.

وأضاف ان غرفة العمليات مازالت منعقدة لمتابعة عودة أوراق الإجابة لحين وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة بمحافظة كفر الشيخ.

المصرى اليوم

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