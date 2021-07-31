تباين الآراء حول امتحان مادتي الأحياء والاستاتيكا بـ«ثانوي المنيا»

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أدي، اليوم، 20779 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة في المنيا امتحاني مادتي الأحياء لقسم العلوم والاستاتيكا لقسم الرياضيات، لـ«الشعبة العلمية» داخل 86 لجنة عامة، بينها 62 لجنة للنظام الجديد «التابلت»، و24 لجنة عامة للنظام القديم «المنازل والراسبين»، وسط إجراءات وقائية واحترازية من وباء كورونا وأمنية مشددة لتوفير الراحة للطلاب.

وقد تباينت الآراء حول امتحان المادتين بين الطلاب، ما بين وجود فقرات صعبة، وعدم تناسب الوقت مع الأسئلة، وعدم وجود شكاوي من صعوبة الامتحان.

وقال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة: «لم نتلقَّ من خلال غرفة العمليات أي شكاوي أو رصد مخالفات أو حالات غش».