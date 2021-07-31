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رئيس «أرمنت» : إزالة المطبات الخرسانية غير المرخصة بقرى المركز

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رئيس «أرمنت» : إزالة المطبات الخرسانية غير المرخصة بقرى المركز رئيس «أرمنت» : إزالة المطبات الخرسانية غير المرخصة بقرى المركز

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أعلن العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، أنه تم عمل حملة لإزالة المطبات التى اشتكى منها أهالى الرزيقات قبلى، وذلك في استجابة سريعة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر لشكوى بعض المواطنين المتضررين من قيام بعض المخالفين بعمل مطبات بالمونة الخرسانية بدون تصريح بناحية كوبري الرزيقات قبلي بطريق - أسوان الزراعي.

وعلى الفور تمت إزالة المطبات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وأعمال الإزالة بمُعَدات الوحدة المحلية، تحت إشراف أحمد السعدي، رئيس قرية المحاميد، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، بحضور المهندس مجدي محروس.

وجاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم بجميع القطاعات.

المصرى اليوم

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