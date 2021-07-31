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الأرصاد تتوقع أمطارًا رعدية على بعض مناطق المملكة تبدأ الأحد

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الأرصاد تتوقع أمطارًا رعدية على بعض مناطق المملكة تبدأ الأحد الأرصاد تتوقع أمطارًا رعدية على بعض مناطق المملكة تبدأ الأحد
مصحوبة بزخات من البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة

الأرصاد تتوقع أمطارًا رعدية على بعض مناطق المملكة تبدأ الأحد

لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة تصحب غالبًا بزخات من البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة قد تصل سرعة الرياح معها إلى أكبر من 55كم/س، وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

ويتوقع أن يستمر تأثيرها من يوم الأحد إلى الخميس بأمطار من متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق: "عسير أبها، خميس مشيط، محايل، المجاردة، رجال المع، بارق،تنومة، النماص، بلقرن، ظهران الجنوب، الحرجة،سراة عبيدة،بيشة،الربك"، ومنطقة جازان(جازان، بيش، أبو عريش، الطوال، صامطة، فرسان، فيفا، العارضة، الداير، هروب، الخوبة، الحقو) ، ونجران (نجران، حبونا،بدر الجنوب) ، والباحة(الباحة،بلجرشي،المندق،الحجرة،قلوة،المخواه،العقيق)، ومكة المكرمة (الطائف، ميسان، أضم، العرضيات).

ويتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها من يوم الاثنين إلى الخميس على منطقة: -مكة المكرمة. (مكة المكرمة، الجموم، الكامل،الخرمة، رنية، تربة، ظلم، الليث، القنفذة).

ويتوقع أن يمتد تأثر الأمطار المتوسطة بمجملها من يوم الثلاثاء إلى يوم الخميس، المدينة المنورة (المدينة المنورة، وادي الفرع، المهد، العيص،العلا)، وتبوك (تبوك، تيماء والأجزاء الجنوبية من المنطقة)، -وحائل (حائل والأجزاء الغربية من المنطقة).

ولا يستبعد أن تتأثر المحافظات الساحلية (جدة، رابغ، ينبع) خلال نفس الفترة بالتيارات الهابطة نشطة السرعة وهطول أمطار خفيفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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