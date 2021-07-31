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بدء العام الدراسي مبكراً في فلسطين لمواجهة تداعيات "كورونا"

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بدء العام الدراسي مبكراً في فلسطين لمواجهة تداعيات "كورونا" بدء العام الدراسي مبكراً في فلسطين لمواجهة تداعيات "كورونا"
يقسم إلى 4 فصول بينها استراحات قصيرة

بدء العام الدراسي مبكراً في فلسطين لمواجهة تداعيات

قررت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم (السبت)، بدء العام الدراسي مبكرًا لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على العام الدراسي الماضي، بحيث يعود الطلبة إلى مدارسهم ليكون التعليم وجهًا لوجه.

وأوضح بصري صالح وكيل الوزارة، أن العام الدراسي سيبدأ في السادس عشر من شهر أغسطس (آب)، وهذه العودة ستكون مبكرة لأسباب مرتبطة بتعويض الطلبة عن الفجوات، التي حصلت العام الماضي نتيجة نظام التعليم المدمج الذي استخدمته الوزارة لمواجهة تداعيات الوباء.

وأضاف أن العودة واجهية كاملة، بمعنى أن نعود إلى التعليم بفترة ما قبل كورونا، وفقاً لـ"رويترز".

وبين "صالح" أن العام الدراسي سيقسم إلى أربعة فصول بينها، استراحات قصيرة بدلاً من فصلين.

وأشار إلى أن أكثر من 80 بالمئة من المعلمين والمعلمات تم تطعيمهم ضد كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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