أخبار عاجلة

تراجع مع بداية التداول .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021 -
مرجان تُرحّب بمشروعٍ فندقي جديد بقيمة 450 مليون درهم إماراتي: افتتح أكبر فنادق هامبتون باي هيلتون في العالم أبوابه أمام النزلاء في جزيرة المرجان -
كويكب من ذهب قد يجعل كل شخص على وجه الأرض مليارديرًا! -
"صحة المدينة" تنفّذ 360 جولة للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
فلاورد تطلق خدماتها في "أم الدنيا" -
تواصل فتح معبر رفح البري بشمال سيناء -
انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء -
بالأسماء .. الفتيات يكتسحن أوائل الثانوية الأزهرية في الإسكندرية (رابط) -
رويترز : شوارع خاوية وتكدس بالمطار .. حال عاصمة افغانستان بعد سيطرة طالبان -
الرئاسة الفلسطينية: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية سيؤدي إلى انفجار الأوضاع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

... شاهد هبوط "غريب وغير متوقع" لطائرة كويتية في مطار أمستردام

Print
بالفيديو... شاهد هبوط "غريب وغير متوقع" لطائرة كويتية في مطار أمستردام ... شاهد هبوط "غريب وغير متوقع" لطائرة كويتية في مطار أمستردام
مشابه لحادثة مطار دبي

بالفيديو... شاهد هبوط

ظهر مقطع يكشف عن هبوط غير قياسي للطائرة الكويتية 777 في مطار أمستردام بهولندا وعدم استجابة الطائرة لأوامر القيادة بالارتفاع فاضطر قائدها الى الهبوط وتخفيض مقدمة الطائرة على المدرج وتم الهبوط بشكل جيد.

وفي التفاصيل نشر حساب الطيار "عبدالرحمن فهد" على منصة تويتر الفيديو الذي يشبه حادثة طائرة طيران الإمارات في مطار دبي عام 1437 مع فارق ردة فعل الطيار لحظة عدم تجاوب الطائرة معه.

وكانت حادثة مطار دبي وقعت في شهر أغطسطس 2016 ونتج عن ارتطامها بالمدرج واندلاع حريق بها بينما كانت تحاول الهبوط، فيما حاول الطاقم إجراء إعادة الصعود بعد ملامسة العجلات للأرض ووصولها لارتفاع نحو 85 قدمًا عن سطح المدرج، ولكن الطائرة ارتطمت بالأرض وزحفت على بطنها بأرض المدرج لمسافة 800 متر، قبل توقفها التام وإخلاء الركاب والطاقم قبيل انتشار الحريق ووصوله لمقصورة الركاب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تداول فيديو من مطار كابول لـ«قتلى سقطوا في محاولة الهروب من حكم طالبان»

تداول فيديو من مطار كابول لـ«قتلى سقطوا في محاولة الهروب من حكم طالبان»

رصاص أمريكي بمطار كابل.. و"فيديو" يرصد فوضى الفزع والهروب

رصاص أمريكي بمطار كابل.. و"فيديو" يرصد فوضى الفزع والهروب

فيديو يُظهر السفير الفرنسي ومسؤولين يستقلون مروحية عسكرية إلى مطار كابول

فيديو يُظهر السفير الفرنسي ومسؤولين يستقلون مروحية عسكرية إلى مطار كابول

رصاص أمريكي بمطار كابل.. و"فيديو" يرصد فوضى الفزع والهروب

رصاص أمريكي بمطار كابل.. و"فيديو" يرصد فوضى الفزع والهروب