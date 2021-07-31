أرمينيا تتهم أذربيجان بإطلاق النيران على بعد 70 كيلومترًا من العاصمة

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أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية تعرض مواقع حدودية للقصف من قبل أذربيجان على بعد 70 كيلومترًا من العاصمة.

وأكد جيش أرمينيا تعرض قرية يراسخ للقصف في صباح اليوم عندما أطلقت أذربيجان نيرانها على مواقع للحدود المشتركة، فيما قامت أرمينيا بأعمال تحصين باستخدام معدات هندسية.

وذكرت الوزارة أن الوحدات الأرمينية ردت على النيران بالمثل، وقمعت مصادرها.

وأشارت الدفاع الأرمينية إلى أنه بعد ما يقرب من 4 ساعات من إطلاق النار عاد الهدوء والاستقرار نسبيًا.

ويتبادل كل من أرمينيا وأذربيجان اتهامات بإطلاق النار.

وكانت قد اندلعت اشتباكات عنيفة بين البلدين في 27 سبتمبر الماضي وتوقفت في 10 نوفمبر برعاية روسية، بسبب إقليم ناجورنو كاراباخ.