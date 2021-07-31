بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء (قرارات وأنشطة ولقاءات)

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نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 24حتى 30 يوليو 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قرار بشأن الاتفاق الموقع بين الحكومتين المصرية والفرنسية في القاهرة بتاريخ 13 يونيو 2021؛ والذي يهدف إلى المساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر في مجالات: النقل بالسكك الحديدية، والنقل الحضري، والطاقة، ومعالجة المياه، والأغذية الزراعية، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة 17.25 فدان تقريباً، تعادل 72474 متراً مربعاً من الأراضي المملوكة للدولة ناحية طريق السويس السخنة – القطامية القديم، لصالح محافظة السويس؛ وذلك لاستخدامها في الأغراض الصناعية وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص أربع قطع أراض من الأراضي المملوكة للدولة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري؛ وذلك لاستخدامها في إقامة محطات خدمة وتموين سيارات، وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة ناحية شرق البحيرات بمحافظة الإسماعيلية، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ وذلك لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع.

وتضمنت القرارات أيضاً، وفقاً للتقرير، الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة 11،9 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية قرية طوخ التابعة لمركز نقادة بمحافظة قنا، لصالح المحافظة بغرض المنفعة العامة، لإقامة جبانة للمسلمين عليها، بجانب الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 244 لسنة 1996، والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب»، وذلك بإضافة كلية العلاج الطبيعي، كما تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن إنشاء صندوق التنمية الحضرية، وينص مشروع القرار على أن يُنشأ صندوق يسمى «صندوق التنمية الحضرية»، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويُعد هيئة عامة اقتصادية، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره القاهرة الكبرى، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له في المحافظات، فضلاً عن الموافقة على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمبانى المنعقدة بتاريخ 25 يوليو الجارى لعدد 76 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة 1958 كنيسة ومبنى تابعاً.

كما شملت القرارات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، الموافقة على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 47 المنعقد في 8 يوليو الجاري، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وكذلك اعتماد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل بشأن 30 قضية نزاع، بالإضافة إلى الموافقة على تجديد التعاقد مع شركات البطاقات الذكية (سمارت، وفرست داتا، وأفت) لمدة عام يبدأ من 1 يوليو 2021 وحتى 30 يونيو 2022، بنفس فئة التعامل لمنظومة السلع التموينية، وذلك في إطار الحرص على استقرار منظومة الخبز والسلع التموينية التي يتم صرفها للمواطنين، مع العمل على تنقية البطاقات التموينية، ووصول الدعم لمستحقيه، فيما تمت الموافقة على تعاقد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع مركز نظم المعلومات والحواسب بوزارة الإنتاج الحربي؛ لصيانة وتشغيل وتطوير منظومة الحيازة الزراعية (كارت الفلاح)؛ ضماناً لاستمرار عمل المنظومة والحفاظ على كفاءة عملها كمشروع قومي يخدم القطاع الزراعي في مصر، وكذلك الإحاطة بموافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إدراج نحو 3،448 مليار جنيه بخطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ أعمال التغذية الكهربائية لمشروعي خط المونوريل (العاصمة الإدارية، و6 أكتوبر) ضمن المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار مقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر أن يصل عدد المستفيدين من القرار إلى ٨٠٠ ألف موظف.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير عقد سيادته اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، حيث تمت الموافقة على تقنين أوضاع 76 كنيسة ومبنى تابعاً ليصل العدد الإجمالي إلى 1958 كنيسة ومبنى تابعاً، وذلك بحضور وزراء العدل، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير شؤون المجالس النيابية، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومسئولي الجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية العاملة في مجالات تطوير وتمويل البنية التحتية والمشاريع الصناعية في إفريقيا، والوفد المرافق له، حيث أكد توفير كافة سبل الدعم اللازمة لتنفيذ بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسة وباقي الشركاء في أفريقيا، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، فضلاً عن اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع «سكن كريم»، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور وزيري التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما عقد اجتماعاً لاستعراض أداء موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للعام المالي 2020/2021، وذلك بحضور وزيري البترول والثروة المعدنية، والمالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، وكذلك الاجتماع الأسبوعي من مقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة مثل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وآخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت تفقد موقع تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص، ضمن مخطط مشروع حدائق الفسطاط، يرافقه وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بالإضافة إلى استقبال نائب رئيس جمهورية جنوب السودان بمقر رئاسة الوزراء، حيث تم عزف السلام الوطني للبلدين، مصر وجنوب السودان، واستعراض حرس الشرف.

كما ترأس سيادته الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين مصر وجنوب السودان، حيث أكد على اهتمام مصر بالارتقاء بالعلاقات المصرية الجنوب سودانية لمستوى الشراكة الاستراتيجية القائمة على أساس تحقيق المنفعة المشتركة للبلدين، وذلك بمشاركة وزراء الخارجية، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ووفد جنوب السودان.

وشملت الأنشطة أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد مؤتمر صحفي مع نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، حيث أعرب عن دعم مصر الكامل لجهود الأشقاء في جنوب السودان لتحقيق السلام في البلاد وتنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية، في حين شهد سيادته مع نائب رئيس جمهورية جنوب السودان التوقيع على وثائق لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالي الري والتجارة والصناعة، وذلك في ختام أعمال الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين، بجانب إلقاء كلمة خلال مشاركته في الاحتفال الذي تنظمه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بمناسبة «اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر» في 30 يوليو من كل عام، حيث أشار إلى أن احتفال هذا العام يأتي في ظل استمرار التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن جهود الدولة المصرية أثمرت خلال تلك الفترة عن الانتهاء من منظومة حماية متكاملة لضحايا هذه الجريمة.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، حيث أكد أن مصر على استعداد كامل لوضع خبرتها الرائدة التي اكتسبتها خلال الفترة الماضية أمام الأشقاء في الكونغو، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، وممثلي الجهات المعنية.