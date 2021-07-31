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وزيرة الهجرة: مصطفى قنديل مالك شركة «سويفل» نموذج لنجاح وريادة الشباب المصري

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وزيرة الهجرة: مصطفى قنديل مالك شركة «سويفل» نموذج لنجاح وريادة الشباب المصري وزيرة الهجرة: مصطفى قنديل مالك شركة «سويفل» نموذج لنجاح وريادة الشباب المصري

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أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا بالشاب المصري «مصطفى قنديل» المقيم في الإمارات وصاحب فكرة مشروع النقل الجماعي «سويفل»؛ لتهنئته بالنجاح الذي حققه وجعل شركته تصل إلى العالمية.

وخلال مكالمتها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن المصريين بالخارج نابغون في مجالات كثيرة، مضيفة أن نجاح قنديل في سن 28 عاما أن يدير واحدة من أكبر الشركات الناشئة في الشرق الأوسط، بقيمة بلغت نحو 600 مليون دولار، وطرح في البورصة بقيمة تبلغ 1.5 مليار دولار يؤكد ذلك.

وتابعت وزيرة الهجرة تهنئتها لقنديل لإدراج شركته الناشئة «سويفل» في بورصة «ناسداك» الأمريكية، وإشادة الكثيرين بها حول العالم، ما يؤكد أن التجربة مثالية وتقدم حلولا عملية ناجعة للزحام والتأخر.

وفي السياق ذاته، وجهت الوزيرة شكرها لكل مصري ومصرية بالخارج يحرصون على رفع اسم بلدهم، ويعملون بجد واجتهاد لرفعة شأنها وتحقيق النجاح والتميز في شتى المجالات.

ومن ناحيته، أوضح مصطفى قنديل أنه ممتن لكل الدعم والاحتفاء الذي يجده من وطنه ، وتابع: «السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بنفسه قابلني منذ 3 أسابيع وشجعنا جدا، نجاحنا صنعناه بمشاركتكم ودعمكم»، مضيفا أن التفكير في إطلاق «سويفل» جاء للقضاء على التكدس والزحام المروري، ويؤكد أنه وزملاءه يسعون للمشاركة في النهضة التي تحدث في مصر والتطوير المستمر في كل مكان.

ويتابع قنديل أن سويفل تعمل في مصر وهناك مهندسون متخصصون في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة وغيرها من المجالات، أكثر من 100 مهندس، حيث توفر الشركة فرص عمل للشباب فيها، بجانب فروع في مصر وكينيا وباكستان والأردن والإمارات والسعودية والبرازيل والمكسيك وأوروبا قريبا.

تخرج قنديل في الجامعة الأمريكية عام 2015، وعمل في شركة «Rocket Internet» في الفلبين ومصر، وبعدها في شركة كريم للنقل، وبعدها بدأ إنشاء شركة سويفل لعمل وسائل مواصلات بالتوازي مع المواصلات العامة، باستخدام الذكاء الاصطناعي.

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