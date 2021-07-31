أخبار عاجلة

تراجع مع بداية التداول .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021 -
مرجان تُرحّب بمشروعٍ فندقي جديد بقيمة 450 مليون درهم إماراتي: افتتح أكبر فنادق هامبتون باي هيلتون في العالم أبوابه أمام النزلاء في جزيرة المرجان -
كويكب من ذهب قد يجعل كل شخص على وجه الأرض مليارديرًا! -
"صحة المدينة" تنفّذ 360 جولة للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
فلاورد تطلق خدماتها في "أم الدنيا" -
تواصل فتح معبر رفح البري بشمال سيناء -
انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء -
بالأسماء .. الفتيات يكتسحن أوائل الثانوية الأزهرية في الإسكندرية (رابط) -
رويترز : شوارع خاوية وتكدس بالمطار .. حال عاصمة افغانستان بعد سيطرة طالبان -
الرئاسة الفلسطينية: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية سيؤدي إلى انفجار الأوضاع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

أحمد سامي يصحح أخطاء سموحه قبل عودة الدوري

Print
أحمد سامي يصحح أخطاء سموحه قبل عودة الدوري أحمد سامي يصحح أخطاء سموحه قبل عودة الدوري

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

بحالة معنوية مرتفعة يواصل فريق الكرة بنادى سموحه تدريباته اليومية على ملعب النادى واستمرارعلاج الأخطاء التى وقع فيها لاعبوا فريقه فى المباريات الماضية ببطولة الدورى العام أمام الإسماعيلى والأهلى، وذلك استئناف بطولة الدورى العام، ويخوض الفريق تدريباته على فترة واحدة خلال الأيام القادمة بناء على قرار المدير الفنى.

ويسعى المدير الفنى لسموحه إلى تخليص لاعبيه من الأخطاء التى كلفت الفريق فقدان 6 نقاط مهمة فى صراع على المربع الذهبى هذا الموسم وأيضا لإستكمال مسيرة بطولة الكأس حتى النهاية خصوصا بعد ظهور اللاعبين بحالة فنية وبدنية رائعة خلال فترة توقف النشاط الكروى فى الفترة الماضية.

وعقد أحمد سامى عدة جلسات مع لاعبيه خلال الفترة الماضية لشرح الأستراتيجية التى سيخوض بها المباريات المتبقية فى الدورى خصوصا وأنه لن يقبل بتراجع نتائج الفريق خلال الفترة القادمة، فى ظل الدعم الكبير الذى يلقاه اللاعبين من فرج عامر رئيس النادى.

على جانب آخر وضع أحمد سامى عينه على عددا من لاعبى الدورى تمهيدا للتعاقد معهم فى موسم الإنتقالات الصيفية القادمة لدعم الفريق فى الموسم الجديد، خاصة بعد العروض القوية التى قدمها "الموج الأرزق" هذا الموسم رغم النقص الكبير فى صفوف اللاعبين وعدم توافر البديل المناسب طوال الموسم وغياب حسام حسن هداف الفريق المعار للدورى الليبى.

كما طالب مدرب سموحه من لاعبيه عدم الإنشغال بعروض وكلاء اللاعبين والتركيز فقط على استعادة قوة الفريق مرة آخرى ووضعه فى المكان المناسب بجدول المسابقة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تراجع مع بداية التداول .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021

تراجع مع بداية التداول .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021

تواصل فتح معبر رفح البري بشمال سيناء

تواصل فتح معبر رفح البري بشمال سيناء

انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء

انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء

بالأسماء .. الفتيات يكتسحن أوائل الثانوية الأزهرية في الإسكندرية (رابط)

بالأسماء .. الفتيات يكتسحن أوائل الثانوية الأزهرية في الإسكندرية (رابط)