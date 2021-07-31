أحمد سامي يصحح أخطاء سموحه قبل عودة الدوري

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بحالة معنوية مرتفعة يواصل فريق الكرة بنادى سموحه تدريباته اليومية على ملعب النادى واستمرارعلاج الأخطاء التى وقع فيها لاعبوا فريقه فى المباريات الماضية ببطولة الدورى العام أمام الإسماعيلى والأهلى، وذلك استئناف بطولة الدورى العام، ويخوض الفريق تدريباته على فترة واحدة خلال الأيام القادمة بناء على قرار المدير الفنى.

ويسعى المدير الفنى لسموحه إلى تخليص لاعبيه من الأخطاء التى كلفت الفريق فقدان 6 نقاط مهمة فى صراع على المربع الذهبى هذا الموسم وأيضا لإستكمال مسيرة بطولة الكأس حتى النهاية خصوصا بعد ظهور اللاعبين بحالة فنية وبدنية رائعة خلال فترة توقف النشاط الكروى فى الفترة الماضية.

وعقد أحمد سامى عدة جلسات مع لاعبيه خلال الفترة الماضية لشرح الأستراتيجية التى سيخوض بها المباريات المتبقية فى الدورى خصوصا وأنه لن يقبل بتراجع نتائج الفريق خلال الفترة القادمة، فى ظل الدعم الكبير الذى يلقاه اللاعبين من فرج عامر رئيس النادى.

على جانب آخر وضع أحمد سامى عينه على عددا من لاعبى الدورى تمهيدا للتعاقد معهم فى موسم الإنتقالات الصيفية القادمة لدعم الفريق فى الموسم الجديد، خاصة بعد العروض القوية التى قدمها "الموج الأرزق" هذا الموسم رغم النقص الكبير فى صفوف اللاعبين وعدم توافر البديل المناسب طوال الموسم وغياب حسام حسن هداف الفريق المعار للدورى الليبى.

كما طالب مدرب سموحه من لاعبيه عدم الإنشغال بعروض وكلاء اللاعبين والتركيز فقط على استعادة قوة الفريق مرة آخرى ووضعه فى المكان المناسب بجدول المسابقة.