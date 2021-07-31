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استبعاد العداءة النيجيرية بليسينغ أوكاغباري من أولمبياد طوكيو بسبب المنشطات

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استبعاد العداءة النيجيرية بليسينغ أوكاغباري من أولمبياد طوكيو بسبب المنشطات استبعاد العداءة النيجيرية بليسينغ أوكاغباري من أولمبياد طوكيو بسبب المنشطات

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أعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو، اليوم السبت، استبعاد العداءة النيجيرية بليسينغ أوكاغباري من منافسات الأولمبياد بعدما جاءت نتيجة اختبار المنشطات إيجابية.

وحسب «فرانس24»، قالت الوحدة في بيان إن «أوكاغباري أظهرت اختبارا إيجابيا لهرمون النمو البشري».

وأوضحت أن «الاختبار أجري في 19 يوليو، وتم إخطار العداءة بنتائجه في وقت مبكر اليوم».

وكانت أوكاغباري قد فازت بمجموعتها في التصفيات لسباق 100 م سيدات، أمس الجمعة، محققة زمنا قدره 11.05 ثانية.

وتعد أوكاغباري أولى الحالات التي يتم استبعادها من أولمبياد طوكيو بعد استبعاد 10 من زملائها الرياضيين النيجيريين من المشاركة في البطولة قبيل انطلاق المنافسات لنفس الأسباب.

وكانت الوكالة الدولية للاختبارات قد أعلنت، يوم الجمعة، عن إجراء أكثر من 3100 اختبار منشطات، في أولمبياد طوكيو 2020.

وأوضحت الوكالة في بيان لها، أن 2240 رياضيا من 150 دولة، أجروا اختبارات الكشف عن المنشطات، حتى الآن.

وأضافت الوكالة أن نصف هذه الاختبارات تمت في إطار المنافسات، فيما جرى النصف الآخر خارج إطار المنافسات.

وذكرت الوكالة الدولية للاختبارات أن رياضات الدراجات ورفع الأثقال والسباحة والتجديف وألعاب القوى، جاءت ضمن الرياضات العشر الأعلى خضوعا للاختبارات خلال الأولمبياد.

وأضافت الوكالة في بيانها، أن الصين والولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا والدولة المضيفة اليابان، من بين أكثر 10 دول خضع رياضيوها للاختبارات، بجانب .

وخصصت الوكالة برنامجا مكثفا لاختبارات المنشطات قبل انطلاق أولمبياد طوكيو 2020، ونفذت ما يقرب من 80 في المئة من نحو 25 ألف توصية للاتحادات الرياضية ووكالات مكافحة المنشطات.

المصرى اليوم

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