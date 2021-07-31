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"الصحة" تنصح  بأخذ جرعتين من اللقاح للوقاية المتحورات

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"الصحة" تنصح  بأخذ جرعتين من اللقاح للوقاية المتحورات "الصحة" تنصح  بأخذ جرعتين من اللقاح للوقاية المتحورات
أهابت بالجميع المبادرة بحجز موعد عبر "صحتي" أو "توكلنا"

نصحت الصحة بأخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس ، وأهابت بالجميع المبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1146) حالة مؤكدة وتعافي(1086) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11404) حالات منها (1377) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(525730) حالات وبلغ عدد حالات التعافي (506089) حالة .
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (11)حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8237) حالة "يرحمهم الله جميعاً".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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