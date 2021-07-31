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تراجع مع بداية التداول .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021
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الاثنين 16 أغسطس 2021 10:43 صباحاً
مرجان تُرحّب بمشروعٍ فندقي جديد بقيمة 450 مليون درهم إماراتي: افتتح أكبر فنادق هامبتون باي هيلتون في العالم أبوابه أمام النزلاء في جزيرة المرجان
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الاثنين 16 أغسطس 2021 10:39 صباحاً
كويكب من ذهب قد يجعل كل شخص على وجه الأرض مليارديرًا!
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الاثنين 16 أغسطس 2021 10:35 صباحاً
"صحة المدينة" تنفّذ 360 جولة للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
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الاثنين 16 أغسطس 2021 10:35 صباحاً
فلاورد تطلق خدماتها في "أم الدنيا"
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الاثنين 16 أغسطس 2021 10:35 صباحاً
تواصل فتح معبر رفح البري بشمال سيناء
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الاثنين 16 أغسطس 2021 10:29 صباحاً
انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء
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الاثنين 16 أغسطس 2021 10:29 صباحاً
بالأسماء .. الفتيات يكتسحن أوائل الثانوية الأزهرية في الإسكندرية (رابط)
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الاثنين 16 أغسطس 2021 10:29 صباحاً
رويترز : شوارع خاوية وتكدس بالمطار .. حال عاصمة افغانستان بعد سيطرة طالبان
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الاثنين 16 أغسطس 2021 10:29 صباحاً
الرئاسة الفلسطينية: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية سيؤدي إلى انفجار الأوضاع
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الاثنين 16 أغسطس 2021 10:21 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
تدشين غواصة "كراسنويارسك" النووية الروسية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 31 يوليو 2021 03:07 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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