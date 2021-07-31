إبراهيم سعيد يهاجم شوقي غريب بعد الخروج من الأولمبياد :«كفاية تطبيل بقى ارحمونا»

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فتح إبراهيم سعيد، نجم المنتخب الوطني السابق، النار ضد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، وذلك بعد خسارة المنتخب أمام البرازيل، والخروج من أولمبياد طوكيو.

وكان المنتخب الأولمبي تعرض للخسارة أمام البرازيل بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما ظهر اليوم السبت، في أولمبياد طوكيو 2020.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «‏اللي هيطلع يطبل لشوقي غريب ويقول أداء مشرف يبقى عمرنا ما هنتقدم».

وأضاف: «الأداء المشرف يتقال على منتخب كوت ديفوار، هو ده الأداء المشرف كفاية تطبيل بقي ارحمونا العالم والحياة بتتغير كفاية مصالح بقى».

يُذكر أن منتخبات إسبانيا والبرازيل والمكسيك واليابان تأهلت إلى دور نصف نهائي الأولمبياد.،