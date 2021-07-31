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ودع عبدالعزيز محيلبة وماجي عشماوي ثنائي المنتخب المصري للرماية، تصفيات منافسات الزوجي المختلط للتراب «حفرة» في دورة الألعاب الأولمبية.

وحقق الثنائي 46 طبقا في الجولة الأولى و47 طبقا في الجولة الثانية و45 طبقا في الجولة الثالثة بإجمالي 138 طبقا من أصل 150 طبقا.

وودع الثنائي المنافسات باحتلالهما المركز الأخير من أصل 16 منتخبا، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني للعب على الميدالية الذهبية ويتأهل أصحاب المركزين الثالث والرابع للعب على الميدالية البرونزية.

وتمتلك مصر حاليًا ميداليتين برونزيتين عن طريق نجمي منتخب التايكوندو هداية ملاك في وزن تحت 67 كجم، وسيف عيسى في منافسات وزن تحت 80 كجم.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها 137 لاعبا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبا ولاعبة.