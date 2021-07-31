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أولمبياد طوكيو 2020.. تحتل المركز الأخير في منافسات زوجي الرماية

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أولمبياد طوكيو 2020.. مصر تحتل المركز الأخير في منافسات زوجي الرماية أولمبياد طوكيو 2020.. تحتل المركز الأخير في منافسات زوجي الرماية

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ودع عبدالعزيز محيلبة وماجي عشماوي ثنائي المصري للرماية، تصفيات منافسات الزوجي المختلط للتراب «حفرة» في دورة الألعاب الأولمبية.

وحقق الثنائي 46 طبقا في الجولة الأولى و47 طبقا في الجولة الثانية و45 طبقا في الجولة الثالثة بإجمالي 138 طبقا من أصل 150 طبقا.

وودع الثنائي المنافسات باحتلالهما المركز الأخير من أصل 16 منتخبا، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني للعب على الميدالية الذهبية ويتأهل أصحاب المركزين الثالث والرابع للعب على الميدالية البرونزية.

وتمتلك حاليًا ميداليتين برونزيتين عن طريق نجمي منتخب التايكوندو هداية ملاك في وزن تحت 67 كجم، وسيف عيسى في منافسات وزن تحت 80 كجم.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها 137 لاعبا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبا ولاعبة.

المصرى اليوم

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