أخبار عاجلة

تراجع مع بداية التداول .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021 -
مرجان تُرحّب بمشروعٍ فندقي جديد بقيمة 450 مليون درهم إماراتي: افتتح أكبر فنادق هامبتون باي هيلتون في العالم أبوابه أمام النزلاء في جزيرة المرجان -
كويكب من ذهب قد يجعل كل شخص على وجه الأرض مليارديرًا! -
"صحة المدينة" تنفّذ 360 جولة للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
فلاورد تطلق خدماتها في "أم الدنيا" -
تواصل فتح معبر رفح البري بشمال سيناء -
انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء -
بالأسماء .. الفتيات يكتسحن أوائل الثانوية الأزهرية في الإسكندرية (رابط) -
رويترز : شوارع خاوية وتكدس بالمطار .. حال عاصمة افغانستان بعد سيطرة طالبان -
الرئاسة الفلسطينية: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية سيؤدي إلى انفجار الأوضاع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزير النقل يشهد تفجير موقع حفر القطار السريع بقطاع العاصمة الإدارية

Print
وزير النقل يشهد تفجير موقع حفر القطار السريع بقطاع العاصمة الإدارية وزير النقل يشهد تفجير موقع حفر القطار السريع بقطاع العاصمة الإدارية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق كامل الوزير- وزير النقل تفجير موقع لأعمال انشاء القطار السريع بقطاع العاصمة وذلك خلال جولته التفقدية لمسار القطار السريع العين السخنة- العلمين من قطاع حلوان إلى السخنة.

بدأت الجولة من محطة ١٥ مايو على طريق الاتوستراد، حيث استمع الوزير إلى شرح حول اعمال المشروع المحطة والأعمال التنفيذية. وتفقد الوزير اعمال التنفيذ بالمشروع حيث قام بزيارة محطة محمد نجيب

قال وزير النقل- إنه اختار المسار الأنسب والاقتصادي لمشروع القطار السريع السخنة- العلمين.

وأضاف خلال جولته التفقدية للمشروع بمنطقة ١٥ مايو، حيث سيتم إنشاء محطة القطار السريع بها، أنه لا ينظر للمشروع من منظور شخصي، ولكن المصلحة العامة هي التي تم على أساسها اختيار المسار.

وأشار إلى أنه تم اختيار محطة ١٥ مايو لخدمة التجمعات السكانية للمنطقة، وحركة محاور الطريق الصحراوي الشرقي، وسيتم إنشاء محطة البدرشين وربطها بالطريق الزراعي وخط السكة الحديد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تراجع مع بداية التداول .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021

تراجع مع بداية التداول .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021

تواصل فتح معبر رفح البري بشمال سيناء

تواصل فتح معبر رفح البري بشمال سيناء

انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء

انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء

بالأسماء .. الفتيات يكتسحن أوائل الثانوية الأزهرية في الإسكندرية (رابط)

بالأسماء .. الفتيات يكتسحن أوائل الثانوية الأزهرية في الإسكندرية (رابط)