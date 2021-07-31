وزير النقل يشهد تفجير موقع حفر القطار السريع بقطاع العاصمة الإدارية

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شهد الفريق كامل الوزير- وزير النقل تفجير موقع لأعمال انشاء القطار السريع بقطاع العاصمة وذلك خلال جولته التفقدية لمسار القطار السريع العين السخنة- العلمين من قطاع حلوان إلى السخنة.

بدأت الجولة من محطة ١٥ مايو على طريق الاتوستراد، حيث استمع الوزير إلى شرح حول اعمال المشروع المحطة والأعمال التنفيذية. وتفقد الوزير اعمال التنفيذ بالمشروع حيث قام بزيارة محطة محمد نجيب

قال وزير النقل- إنه اختار المسار الأنسب والاقتصادي لمشروع القطار السريع السخنة- العلمين.

وأضاف خلال جولته التفقدية للمشروع بمنطقة ١٥ مايو، حيث سيتم إنشاء محطة القطار السريع بها، أنه لا ينظر للمشروع من منظور شخصي، ولكن المصلحة العامة هي التي تم على أساسها اختيار المسار.

وأشار إلى أنه تم اختيار محطة ١٥ مايو لخدمة التجمعات السكانية للمنطقة، وحركة محاور الطريق الصحراوي الشرقي، وسيتم إنشاء محطة البدرشين وربطها بالطريق الزراعي وخط السكة الحديد.