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تعرب عن استنكارها وإدانتها للهجوم الإرهابي على عزاء بالعراق

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مصر تعرب عن استنكارها وإدانتها للهجوم الإرهابي على عزاء بالعراق تعرب عن استنكارها وإدانتها للهجوم الإرهابي على عزاء بالعراق

أعربت جمهورية العربية، اليوم ٣١ يوليو الجاري، عن بالغ استنكارها وإدانتها للهجوم الإرهابي الذي وقع مساء أمس الجمعة على مجلس عزاء بمحافظة صلاح الدين العراقية وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين وعناصر من الأمن العراقي.

وتتقدم مصر بخالص تعازيها ومواساتها لحكومة العراق وشعبه الشقيق، ولذوي الضحايا الأبرياء في هذا الهجوم الإرهابي الدنيء. كما تُعرب مصر عن صادق دعواتها أن يَمُنَّ الله بالشفاء العاجل على المُصابين.

وتؤكد مصر مجددًا على وقوفها الكامل مع العراق الشقيق، ودعمها لما يتخذه من إجراءات لصون أمنه واستقراره، واستئصال آفة الإرهاب البغيضة؛ مؤكدة على ثقتها في أن تلك الأعمال الخسيسة لن تزيد العراق والعراقيين إلا حرصًا على دحر الإرهاب وداعميه، وبسط سيطرته على كامل ترابه الوطني.

المصرى اليوم

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