حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وتمكنت الحملات من ضبط قطعتي سلاح نارى بحوزة 4 متهمين، و12 قضية مخدرات ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 15 متهم لـ11 منهم معلومات جنائية، و3 قطع سلاح أبيض، و3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، ومتهم هارب من المراقبة، وتنفيذ 7125 حكم قضائى متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.