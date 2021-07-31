«الأمن الاقتصادي» يواصل حملاته لمواجهة الخارجين على القانون

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واصل قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملاته الأمنية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 3018 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، كما تم ضبط 14205 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من ضبط 183 قضية متنوعة، وقضيتين في مجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، و60 قضية في مجال مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، و1419 قضية تموينية متنوعة أبرزها غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر.

وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.