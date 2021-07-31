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ضبط 6 عاطلين بحوزتهم 5 قطع أسلحة و3580 قرصًا مخدرًا في أسوان

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ضبط 6 عاطلين بحوزتهم 5 قطع أسلحة و3580 قرصًا مخدرًا في أسوان ضبط 6 عاطلين بحوزتهم 5 قطع أسلحة و3580 قرصًا مخدرًا في أسوان

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، السبت، القبض على 6 عاطلين بحوزتهم نصف كيلو من مخدر البانجو و5 قطع أسلحة نارية و3580 قرصا مخدرا.

كانت معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة السلاح، حيث تم شن مأموريات للقبض عليهم، وتم ضبطهم، وعُثر بحوزتهم على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُحيلوا إلى النيابة التي تولت التحقيق.

واستهدفت الحملة البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بجميع أشكالها، وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، والعناصر الإجرامية والخارجين على القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

المصرى اليوم

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